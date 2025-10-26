मालवण हवामान केंद्र ग्रामीण स्तरावर न्यावे
मालवण हवामान केंद्र
ग्रामीण स्तरावर न्यावे
धोंडू चिंदरकर ः पालकमंत्र्यांना निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
आचरा, ता. २६ ः मालवण तालुक्यातील स्वयंचलित हवामान केंद्र समुद्रापासून जवळ असल्यामुळे आचरा, कोळंब, मालवण या ग्रामीण मंडळातील हवामान बदल या केंद्रात नोंदले जात नाहीत. त्यामुळे या मंडळांतील शेतकरी विम्यापासून वंचित राहत आहेत. स्वयंचलित हवामान केंद्र बदलून ग्रामीण स्तरावर स्तरावर नेण्याची मागणी भाजप मालवण तालुकाध्यक्ष धोंडू चिंदरकर यांनी निवेदनाद्वारे पालकमंत्री नीतेश राणे यांच्याकडे केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, मालवण तालुक्यातील स्वयंचलित हवामान केंद्र समुद्रापासून जवळ असल्यामुळे आचरा, कोळंब व मालवण ग्रामीण मंडळातील हवामान बदल या केंद्रात नोंदले जात नाहीत. त्यामुळे संबंधित मंडलातील शेतकरी पीक विम्यापासून गेली दोन वर्षे वंचित राहत आहेत. त्यामुळे स्वयंचलित हवामान केंद्र बदलून ग्रामीण स्तरावर नेण्याची मागणी चिंदरकर यांनी केली आहे. महावेद प्रकल्प अंतर्गत २०२२-२३ मध्ये वेंगुर्ले तहसील कार्यालयासमोरील असलेले स्वयंचलित हवामान केंद्र बदलून कुशेवाडा येथे नेले होते. याच धर्तीवर मालवण तालुक्यातील स्वयंचलित हवामान केंद्र बदलून ग्रामीण स्तरावर न्यावे, जेणेकरून ग्रामीण स्तरावरील सर्व शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ मिळू शकेल, असे म्हटले आहे. यावेळी महेश मांजरेकर, राजू परुळेकर आदी उपस्थित होते.