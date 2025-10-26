अणाव, निरुखेतील ठाकरे गट कार्यकर्त्यांचा शिवसेनेत प्रवेश
कुडाळ, ता. २६ ः आमदार नीलेश राणे यांच्या उपस्थितीत पावशी येथे झालेल्या शिवसेना कार्यकर्ता मेळाव्यामध्ये अणाव व निरुखे गावांतील ठाकरे शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी शिंदे शिवसेनेत शेकडोंच्या संख्येने प्रवेश केला.
यावेळी शिवसेना जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत, माजी आमदार राजन तेली, महिला सेना जिल्हाप्रमुख दीपलक्ष्मी पडते, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संजय पडते, जिल्हा सचिव दादा साईल, उपजिल्हाप्रमुख आनंद शिरवलकर, उपजिल्हाप्रमुख अरविंद करलकर, महिला तालुकाप्रमुख वैशाली पावसकर, युवा सेना तालुकाप्रमुख अनिकेत तेंडोलकर, विभाग प्रमुख नागेश परब, महिला विभाग प्रमुख मृणाल परब, शहर प्रमुख अभिषेक गावडे, युवा सेना उपजिल्हाप्रमुख स्वरूप वाळके, माजी सभापती राजन जाधव, माजी पंचायत समिती सदस्य आनंद भोगले, कसाल सरपंच राजन परब, पणदूर सरपंच पल्लवी पणदूरकर, नगरसेवक विलास कुडाळकर, राजीव कुडाळकर, महिला उपतालुकाप्रमुख संगीता खांडेकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. तुम्ही केलेला प्रवेश हा तुमच्या गावाच्या विकासाची नांदी असेल. कोणताही गाव, मतदारसंघ विकासापासून वंचित ठेवणार नाही, अशी ग्वाही आमदार राणे यांनी यावेळी दिली.
