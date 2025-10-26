तेजस्विनी आचरेकर यांची राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी पंच म्हणून निवड
००५६९
संतोष पेडणेकर
तालुकाध्यक्षपदी संतोष पेडणेकर
लांजा ः तालुक्यातील रिंगणे येथील संतोष शांताराम पेडणेकर यांची महाराष्ट्र माथाडी व जनरल कामगार संघाच्या लांजा तालुका अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. संतोष पेडणेकर हे गेली काही वर्षे सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्रात सक्रिय सहभागी आहेत. या कार्याची दखल घेत महाराष्ट्र माथाडी व जनरल कामगार संघाच्या लांजा तालुका अध्यक्षपदी त्यांची निवड करण्यात आली आहे. या निवडीचे पत्र पालघर जिल्हा सरचिटणीस सुप्रीम सुर्वे आणि ठाणे जिल्हाध्यक्ष संजय वाघुले यांनी दिले आहे. संघटनेच्या माध्यमातून सभासद कामगारांना न्याय हक्क मिळवून देण्यासाठी संघटनेच्या नोंदणीकृत घटनेमधील नियमांचे तंतोतंत पालन करून व त्यासाठी आपला योग्य ते वेळ देऊन कामगार हिताचे कार्य करा, अशी अपेक्षा या पत्राद्वारे व्यक्त करण्यात आली आहे.
००५७०
तेजस्विनी आचरेकर
तेजस्विनी आचरेकर यांची
राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी पंच म्हणून निवड
लांजा ः येथील तेजस्विनी आचरेकर यांची बेंगळुरू (कर्नाटक) येथे होणाऱ्या राष्ट्रीय ज्युनियर तायक्वॉंदो स्पर्धेसाठी पंच म्हणून निवड झाली आहे. ४२ वी राष्ट्रीय ज्युनियर क्युरोगी व ११ वी पूमसे तायक्वॉंदो चॅम्पियनशिप स्पर्धा कोरमंगला इनडोअर स्टेडियम येथे ३१ ऑक्टोबर ते २ नोव्हेंबर या कालावधीत होणार आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय पंच तेजस्विनी विरेंद्र आचरेकर यांची निवड झाली आहे. तेजस्विनी मंदरुळ येथील आहेत. लांजा शहरातील गोंडे सखल रोड चॉकलेट ड्रॉप, एकनाथ राणे स्कूल, डी.जे सामंत इंग्लिश मिडीयम स्कूल, देवधे येथील सेंट विद्यानिकेतन स्कूल या सर्व शाळांमध्ये तायक्वॉंदो या खेळाचे विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देतात. त्या क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या स्वयंसिद्धा प्रशिक्षिका आहेत.
