रत्नागिरी- गणपतीपुळे येथे स्वच्छता
rat26p2.jpg-
00515
गणपतीपुळे : एक्सपोर्ट इन्स्पेक्शन एजन्सीने गणपतीपुळे किनाऱ्यावर स्वच्छता करून कचरा गोळा केला.
--------
एक्सपोर्ट इन्स्पेक्शन एजन्सीतर्फे
गणपतीपुळे येथे स्वच्छता
रत्नागिरी, ता. २६ : आंतरराष्ट्रीय पर्यटनस्थळ असलेल्या गणपतीपुळे येथे शनिवारी किनारा स्वच्छता अभियान राबवण्यात आले. यामध्ये विविध प्रकारचा कचरा गोळा करण्यात आला. मुंबई व रत्नागिरीतील एक्सपोर्ट इन्स्पेक्शन एजन्सीतर्फे (वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) या स्वच्छता अभियानाचे आयोजन केले होते. श्रीमती एस. व्ही. अखिला प्रेम यांनी रत्नागिरी सीफूड निर्यातदारांसह गणपतीपुळे येथील श्रींच्या मंदिराजवळील समुद्रकिनाऱ्यावर स्वच्छ भारत अभियान विशेष मोहीम ५.० यशस्वीरित्या आयोजित केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.