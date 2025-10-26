पावसामुळे हापूस कलमांवरील पालवी कुजली
राजापूर ः कलमांना येत असलेली पालवी.
राजापूर ः आंबा कलमांना आलेली पालवी.
पावसामुळे हापूस कलमांवरील पालवी कुजली
बागायतदार धास्तावले; डिसेंबर-जानेवारीतील मोहोरावर परिणाम शक्य
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. २६ः परतीचा पाऊस लांबल्यामुळे हापूस कलमांना आलेली पालवी कुजून गेली असून त्याचा डिसेंबर-जानेवारीमध्ये येणाऱ्या मोहोरावर परिणाम होईल, अशी भिती आंबा बागायतदारांकडून वर्तविली जात आहे. सध्या सुरू असलेल्या पावसाचा जोर कायम राहिला तर पंधरा दिवस हंगाम लांबणीवर पडेल अशी शक्यता वर्तविली जात आहे. यंदा गणेशोत्सवात पावसाने चांगलाच धुमाकूळ घातला होता. त्याचा भातशेतीला फटका बसला तरीही, आंबा हंगामासाठी हा पाऊस फायदेशीर ठरला होता. त्यामुळे हापूस कलमांना पालवी फुटली होती. ज्याचा फायदा भविष्यात आंब्याला मोहोर येण्याला होणार होता. मात्र, गणेशोत्सवानंतर काही दिवस विश्रांती घेतलेल्या वरूणराजाने मागील आठ ते दहा दिवसांपासून जिल्ह्यात हजेरी लावण्यास सुरवात केली. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून अधूनमधून जोरदार पावसाच्या सरी कोसळत आहेत. त्याचा फटका आंब्यालाही बसत आहे. सतत पाऊस पडत असल्याने आंब्यांच्या झाडांना आलेली किंवा येत असलेली पालवी कुजण्याची भिती आहे. त्याचा परिणाम डिसेंबर-जानेवारीतील आंब्याच्या मोहोरावर होईल आणि मोहोर येण्याचा हंगाम तुलनेत पंधरा दिवस लांबणीवर पडेल. मोहोर लांबणीवर पडल्यास साहजिकच, त्याचा आंबा व्यवसायातून होणाऱ्या उलाढालीवर प्रतिकूल परिणाम होईल, अशी बागायतदारांना भिती आहे.
हापूस कलमांवर तुडतुड्याचा प्रादुर्भाव
आंबा बागांमध्ये नवीन पालवी फुटू लागलेली आहे. त्यामुळे बागेतील नवीन पालवीच्या वाढीवर बागायतदारांनी निरीक्षण ठेवावे. नवीन पालवीवर तुडतुडे किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता असते. बागेमध्ये नवीन पालवी फुटू लागते, त्यावेळी तुड्तुड्यांच्या नियंत्रणासाठी आवश्यक औषध फवारणी करावी. काही भागात, आंबा बागांमध्ये शेंडे पोखरणारी अळीचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे. या किडीचा प्रादुर्भाव झालेल्या झाडांवरून कीडग्रस्त शेंडे काढून त्यांचा अळीसह नाश करावा. तसेच नियंत्रणासाठी औषध फवारावे, अशा सूचना कोकण कृषि विद्यापिठाने दिल्या आहेत. पावसाचा हापूस कलमांवर होणारा परीणाम टाळता येऊ शकतो.
काही आंबा कलमांना पालवी आली आहे. काही झाडांना पालवी येण्याची स्थिती आहे. अशा स्थितीमध्ये पाऊस आल्याने ही पालवी कुजण्याची शक्यता आहे. त्याचा परिणाम येणाऱ्या मोहोरावर होणार आहे. त्यातून, यावर्षी आंब्याला मोहोर नेहमीपेक्षा पंधरा दिवस उशीरा येण्याची शक्यता आहे.
- विजय शिंदे, आंबा बागायतदार
