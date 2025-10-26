विषारी औषध प्राशन केलेल्या प्रौढाचा मृत्यू

विषारी द्रव प्यायलेल्या एकाचा मृत्यू
रत्नागिरी ः तालुक्यातील रानपाट-गोणबरेवाडी येथील एक जण विषारी द्रव प्यायला होता. जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू असताना त्याचा मृत्यू झाला. आदेश रत्नाकर गोणबरे (वय ४६, रा. गोनबरेवाडी-रानपाट, रत्नागिरी) असे मृताचे नाव आहे. ही घटना रविवारी (ता. २६) दुपारी दोनच्या सुमारास जिल्हा शासकीय रुग्णालयात घडली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार आदेश गोणबरे यांनी कोणत्यातरी अज्ञात कारणातून सकाळी आठच्या सुमारास विषारी द्रव घेतले. शेजाऱ्यांनी पोलिसपाटील यांना माहिती दिली. आदेशला उपचारासाठी तत्काळ जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. उपचार सुरू असताना दुपारी दोनच्या सुमारास त्याचा मृत्यू झाला. या बाबत पोलिसपाटील सुनील गोणबरे यांनी ग्रामीण पोलिस ठाण्यात खबर दिली खबरीवरून पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली आहे. अधिक तपास ग्रामीण पोलिस अंमलदार करत आहेत.
सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान; वृद्धावर गुन्हा
पावस ः गावखडी समुद्रकिनारी सुरुबनातील सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान करणाऱ्या वृद्धाविरुद्ध पूर्णगड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दीपक यशवंत सुतार (वय ६४, रा. पड्यारवाडी-गावखडी, रत्नागिरी) असे मद्यपान करणाऱ्या संशयिताचे नाव आहे. ही घटना शनिवारी (ता. २५) दुपारी एकच्या सुमारास गावखडी समुद्र किनारी सुरुबन येथील झाडाच्या आडोशाला निदर्शनास आली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार संशयित वृद्ध परवाना नसताना सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान करत असताना आढळला. या प्रकरणी पोलिस उपनिरीक्षक त्र्यंबक मौळे यांनी पूर्णगड पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. तक्रारीवरुन पोलिसांनी संशयित वृद्धाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
