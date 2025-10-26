खेड-खेडमधील ४० बसफेऱ्या ४ नोव्हेंबरपर्यंत रद्द
खेड आगारातील
४० बसफेऱ्या रद्द
पंढरपूर कार्तिक वारीसाठी गाड्यांचे बुकिंग
खेड, ता. २६ : खेड बसस्थानकातून ग्रामीण भागात धावणाऱ्या ४० बसफेऱ्या २२ ऑक्टोबर ते ४ नोव्हेंबर या कालावधीत रद्द करण्यात आल्या आहेत. खेड आगारातून विशेष बससेवेसह पंढरपूर यात्रेसाठी बसफेऱ्या रवाना होणार असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील प्रवाशांना १४ दिवस मोठा फटका बसणार आहे.
रद्द बसफेऱ्यांमध्ये खेड-कोंडिवली.. खेड-आयनी, खेड-वाडीजैतापूर, खेड-शेरवली, खेड-बिजघर, खेड-तुळशी, खेड-दयाळ, खेड-वावे हॉस्पिटल, खेड-मंडणगड, खेड-शिरगाव, खेड-पन्हाळजे, खेड कशेडी, खेड-माणी, खेड-किंजळेतर्फे नातू खेड-पांगारी, खेड-मौजेजैतापूर, खेड-वाक्षेपवाडी, खेड-संगलट, खेड-वडगाव, खेड-बिरमणी, खेड-शेल्डी, खेड-तिसंगी, खेड-रसाळगड आदी बसफेऱ्यांचा समावेश आहे. या पाठोपाठ खेड-जामगे, खेड- किल्लेमाची, खेड-रूखी, खेड-शिवतर, खेड-आस्तान, खेड-पोफळवणे, खेड-झोळीचीवाडी, खेड-सुकदर, खेड-आष्टी, खेड-पोयनार, खेड-कुंभाड व्हाया तिसंगी, खेड-घोगरे व्हाया वाडीजैतापूर, खेड-शिरगाव व्हाया बिजघर, खेड-अणसपुरे, बसफेऱ्यांचाही समावेश आहे. ऐन सणात रद्द करण्यात आलेल्या फेऱ्यांमुळे ग्रामीण भागातील प्रवाशांचे हाल होणार असून आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.