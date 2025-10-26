खेड-खेडमधील अनधिकृत व्यावसायिकांना नोटीसा
अनधिकृत व्यवसाय
करणाऱ्यांना नोटिसा
खेड, ता. २६ : खेड-भरणे राज्य महामार्गालगत अनधिकृतपणे व्यावसायिकांनी पुन्हा बस्तान ठोकल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कारवाईची तयारी केली आहे. या महामार्गासाठी गटारे बांधण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. काम सुरू असतानाही काही व्यावसायिकांनी रस्त्यालगत दुकाने उभारून अतिक्रमण केल्याचे दिसून आले. आधी तोंडी सूचना देऊनही त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे आता विभागाकडून या व्यावसायिकांना रितसर नोटिसा बजावून अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश देण्यात येणार आहेत. सूचना मिळूनही अतिक्रमणे न हटवल्यास ‘बुलडोझर कारवाई’ करून परिसर मोकळा केला जाणार असल्याची माहिती विभागाकडून देण्यात आली. पूर्वी महामार्गावर गटार बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी अतिक्रमण हटवण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. त्यावेळी अनेकांनी स्वतःहून आपापले बांधकाम हटवले होते. मात्र काही व्यावसायिकांनी पुन्हा बेकायदेशीरपणे दुकाने थाटल्याने वाहतुकीस अडथळा निर्माण होतो असून, अचानक थांबणाऱ्या वाहनांमुळे अपघातांचा धोका कायम आहे.
