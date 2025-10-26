भरधाव मोटारीची वीज खांबाला धडक
00649
तारकर्लीतील घटना; पर्यटक सुदैवाने बचावले
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. २६ : देवबाग येथून मालवणच्या दिशेने येणाऱ्या पर्यटकांच्या मोटारीने तारकर्ली-सुतारवाडी येथील रस्त्याकडेला असलेल्या सिमेंटच्या वीज खांबास जोरदार धडक दिली. यात वीज खांब तुटून गाडीवर कोसळल्याने मोठे नुकसान झाले. सुदैवाने चारही पर्यटक थोडक्यात बचावले. ही घटना आज सकाळी नऊच्या सुमारास घडली. या अपघातामुळे वीज तारा तुटून महावितरणचे नुकसान झाले असून परिसरात काही काळ वीजपुरवठा खंडित झाला होता.
घटनास्थळावरून मिळालेली माहिती अशी, मुंबईहून मालवणात पर्यटनासाठी आलेल्या पर्यटकांची मोटार देवबाग येथून मालवणच्या दिशेने जात होती. मोटारीत चौघे होते. ही मोटार तारकर्ली-सुतारवाडी येथे पोहोचली असता तेथील साई मंदिर मार्गावर रस्त्याकडेला असलेल्या सिमेंटच्या वीज खांबास धडकली. यात वीज खांब तुटून गाडीच्या दर्शनी भागावर कोसळला. यामुळे मोटारीची दर्शनी काच फुटून मोठे नुकसान झाले. स्थानिकांनी तत्काळ पर्यटकांना बाहेर काढले. महावितरणचे अधिकारी व कर्मचारी तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. वीज कर्मचारी व स्थानिकांच्या मदतीने वीज खांब हटवला आणि अपघातग्रस्त मोटार रस्त्यावरून बाजूला केली. या दरम्यान तारकर्ली रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली होती. स्थानिकांनी अथक प्रयत्न करून ही कोंडी सोडविण्यासाठी मदत केली. दरम्यान, मोटार रस्त्याच्या विरुद्ध दिशेला येऊन वीज खांबास धडकल्याने चालकाचे नियंत्रण सुटले असावे, अशी चर्चा घटनास्थळी सुरू होती.
