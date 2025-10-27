विश्राम गावडे राज्यस्तरावर प्रथम
00775
विश्राम गावडे राज्यस्तरावर प्रथम
थाळीफेक स्पर्धा; राष्ट्रीय विद्यार्थी परिचर्या परिषदेसाठी निवड
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. २७ ः लातूर येथे आयोजित राज्यस्तरीय विद्यार्थी परिचर्या परिषदेमध्ये येथील बॅ. नाथ पै नर्सिंगमधील तृतीय वर्षाचा विद्यार्थी विश्राम गावडे हा राज्यस्तरीय थाळीफेक या क्रीडा प्रकारात प्रथम क्रमांकाचा मानकरी ठरला. नोव्हेंबरमध्ये पुणे येथे होणाऱ्या राष्ट्रीय स्तरावरील परिषदेसाठी त्याची निवड झाली आहे. तेथे महाराष्ट्राचे तो प्रतिनिधित्व करणार आहे. या परिषदेमध्ये झालेल्या निवडणुकीत महाराष्ट्र विद्यार्थी परिचर्या परिषदेच्या खजिनदार या पदासाठी बी.एस्सी. नर्सिंग द्वितीय वर्षाचा विद्यार्थी अनुराज गावडे याची निवड झाली.
विद्यार्थी परिचर्या ही राज्यस्तरावर कार्यरत असलेली परिचर्या क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांच्या सुप्त गुणांना वाव देणारी एक संघटना आहे. या संघटनेमार्फत दर दोन वर्षांनी राज्यभरातील सर्व नर्सिंग महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्यस्तरीय विविध स्पर्धांचे आयोजन करण्यात येते. यात १०० मीटर धावणे, ४०० मीटर रिले, थाळीफेक, भालाफेक, बॅडमिंटन तसेच नृत्य स्पर्धा, एकपात्री अभिनय, प्रश्नमंजुषा, निबंध लेखन, वक्तृत्व स्पर्धा, रांगोळी, भित्तीपत्रिका प्रदर्शन, चित्रकला, रेखाचित्र, सुंदर व्यक्तिमत्त्व स्पर्धा अशा वेगवेगळ्या स्पर्धांचे आयोजन करण्यात येते. यावर्षीची ही परिषद लातूर येथे भरवली होती. यामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातून विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी सहभाग घेतला. बॅ. नाथ पै नर्सिंग महाविद्यालयाच्या नर्सिंगच्या विविध शाखेमधून एकूण ८ विद्यार्थी-विद्यार्थिनी या विविध स्पर्धांमध्ये सहभागी झाले. यात काजल कोचरेकर (भित्तीपत्रिका), सेजल देसाई (रेखाकृती), कामिनी बिडये (चित्र रेखाटन), प्रीती राऊळ (वक्तृत्व), अनुराज गावडे (भालाफेक), सोहम अटक (गोळा फेक), अंकिता आंबवले (१०० मीटर धावणे), वैभव परब (लांब उडी) यांचा समावेश होता. संस्थाध्यक्ष उमेश गाळवणकर व नर्सिंग प्राचार्या कल्पना भंडारी आदींनी अभिनंदन केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.