माणगाव प्रशिक्षण केंद्राचा प्रस्ताव शासनास सादर करा
00787
माणगाव प्रशिक्षण केंद्राचा
प्रस्ताव शासनास सादर करा
नीलेश राणे : सीईओंना निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
सिधुदुर्गनगरी, ता. २७ : महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) अंतर्गत माणगाव येथील प्रशिक्षण केंद्र प्रस्ताव शासनास सादर करावा, अशी मागणी कुडाळ-मालवणचे आमदार नीलेश राणे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांच्याकडे केली. याबाबतचे निवेदन शिवसेना जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत यांनी दिले. याबाबत जीवनोन्नती अभियानाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून प्रशिक्षण केंद्र मंजूर होण्याच्या दृष्टीने पाठपुरावा करू, असे खेबुडकर यांनी आश्वासित केले.
कुडाळ तालुक्यात माणगाव खोऱ्यामध्ये अनेक गावांत महिला बचतगट कार्यरत आहेत. या बचतगटांसाठी प्रशिक्षण केंद्र व्हावे, अशी सातत्याने मागणी होत आहे. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) अंतर्गत शेकडो बचतगट कार्यरत असून, या बचतगटांच्या सक्षमीकरण मार्गदर्शनासाठी प्रशिक्षण केंद्र आवश्यक आहे. या केंद्रासाठी माणगाव (ता. कुडाळ) येथे जागेची उपलब्धता आहे. तसा प्रस्ताव आपल्या स्तरावरून शासनास सादर करून झालेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करावा, अशी मागणी आमदार राणे यांनी केली आहे. याबाबतचे निवेदन जिल्हाप्रमुख सामंत यांनी सीईओंना दिले. आमदार राणे यांचे स्वीय सहायक योगेश घाडी, कुडाळ तालुकाप्रमुख दीपक नारकर, राजा गावडे, माणगाव विभागप्रमुख सचिन धुरी, राजन परब आदी उपस्थित होते.
