सिंधुदुर्गात ओला दुष्काळ जाहीर करा
शेतकरी संघटना ः जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. २७ ः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या अवकाळी पावसामुळे भात व नाचणी पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर छत्रपती शिवाजी महाराज सिंधुदुर्ग जिल्हा शेतकरी संघटनेने जिल्ह्यात ओला दुष्काळ जाहीर करून सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी करावी, अशी मागणी शासनाकडे केली आहे. याबाबतचे निवेदन त्यांनी आज जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांना दिले.
निवेदनात म्हटले आहे की, ‘जिल्ह्यात अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतला आहे. अनेक भागांत भातपिकाची कापणी सुरू असतानाच पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. नाचणीसारख्या पिकांनाही फटका बसला असून, शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होऊन उत्पन्न घटले आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करून जिल्ह्याला अतिवृष्टीग्रस्त जिल्ह्यांच्या धर्तीवर मदत जाहीर करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. अवकाळी पावसाचा फटका पुढील रब्बी हंगामावर होणार असल्याने शेतकरी पूर्णतः संकटात सापडला आहे. भात पिकासह अन्य विविध पिकांचे नुकसान झाले असून, शासनाने जिल्ह्यात ओला दुष्काळ जाहीर करून सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी करावी.’ संघटनेचे अध्यक्ष शामसुंदर राय, महेश चव्हाण, प्रकाश वारंग, यशवंत तेली, कृष्णा परब, सचिन मुळीक, प्रदीप सावंत, उत्तम नाईक, सुभाष भगत, प्रल्हाद राणे आदी उपस्थित होते.
