-चिपळुणात राजरोस अमली पदार्थ विक्री

चिपळूण ः अमली पदार्थ विक्री आणि धूमस्टाईलने वाहन चालवणाऱ्यांवर कारवाईच्या मागणीसाठी ठाकरे सेनेच्या शिष्टमंडळाने उपविभागीय अधिकारी प्रकाश बेले यांची भेट घेतली.
अमली पदार्थ विक्रेत्यांवर कारवाई करा
ठाकरे सेना आक्रमक; उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्यांना निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २७ ः शहरात अमली पदार्थाची राजरोस विक्री सुरू आहे. शाळा व महाविद्यालय परिसरात काही युवक धूमस्टाईलने दुचाकी चालवतात. अशा वाहनचालकांवर तसेच शहरात अमली पदार्थाची विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) महिला आघाडीने आज पोलिस उपविभागीय अधिकारी प्रकाश बेले यांच्याकडे केली.
ठाकरे सेनेच्या शिष्टमंडळाने आज उपविभागीय पोलिस अधिकारी यांची भेट घेतली. या भेटीत शहरात खुलेआम अमली पदार्थ विक्री केले जात असून, लहान मुले अमली पदार्थाच्या आहारी गेले आहेत. शहरातील अनेक कुटुंबप्रमुखांना त्याचा त्रास होत आहे. पोलिस अमली पदार्थाचे सेवन करणाऱ्यांवर कारवाई करतात; मात्र अमली पदार्थ विक्री करणारे मोकाट आहेत त्यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी. तसेच काही युवक शाळा, महाविद्यालय परिसरात धूमस्टाईलने दुचाकी चालवतात. त्यामुळे शाळेच्या परिसरात पायी चालणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्याचा त्रास होत आहे. अनेकवेळा दुचाकींचे अपघातही झाले आहेत. त्यामुळे बेदरकारपणे वाहन चालवणाऱ्यांवर कारवाई व्हावी. शाळा, महाविद्यालय परिसरात वाहतूक पोलिस नेमण्यात यावा, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. या भेटीत शिवसेना चिपळूण विधानसभा क्षेत्रप्रमुख बाळा कदम, महिला विधानसभा क्षेत्र संघटिका रूमा देवळेकर, महिला शहर संघटिका वैशाली शिंदे यांनी तरुणपिढीचे भविष्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी कडक पावले उचलावीत, अशी मागणी केली.
‘अॅक्शन प्लॅन’ तयार
या भेटीदरम्यान, पोलिस उपविभागीय अधिकारी प्रकाश बेले यांनी पोलिस विभागाकडून अमली पदार्थ व वाहतूक नियमभंगाविरोधात ॲक्शन रोड मॅप तयार करण्यात आल्याची माहिती दिली. समाजाच्या सहकार्यानेच ही लढाई लढता येईल, असे सांगत दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा दिला. चिपळूणच्या सुरक्षित आणि स्वच्छ भविष्यासाठी पोलिस व समाज यांच्या संयुक्त प्रयत्नांची ही सुरुवात ठरणार आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
