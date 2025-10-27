सामाजिक सलोखा बिघडविणाऱ्यांवर कारवाई करा
तेढ निर्माण करणाऱ्यांवर कारवाई करा
मुस्लिम समाजविकास संघ ; मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २७ ः राज्यातील काही आमदारांकडून जातीय तेढ निर्माण करणारी वक्तव्ये सातत्याने केली जात आहेत. या वक्तव्यामुळे धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही मुल्ये आणि सामाजिक एकात्मता धोक्यात येत आहे. राज्यातील सर्व नागरिकांच्या समानतेच्या हक्काचे रक्षण करणे ही शासनाची जबाबदारी असल्याने संबंधित आमदारांवर कायदेशीर व प्रशासकीय स्तरावर कारवाई करावी, अशी मागणी मुस्लिम समाजविकास संघाचे जिल्हाध्यक्ष मुराद अहमद अडरेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
जिल्हाध्यक्ष अडरेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनानुसार, काही आमदार, खासदार वारंवार सामाजिक सलोखा बिघडवणारी विधाने केली आहेत. अशा वक्तव्यांमुळे जातीय तेढ वाढत आहे. संविधानाचा सन्मान राखण्यासाठी व सामाजिक ऐक्य टिकवण्यासाठी, संघटनेतर्फे १४ नोव्हेंबर रोजी मुंबईतील क्रांतिकारक आझाद मैदान येथे एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषण करण्यात येणार आहे. हे उपोषण पूर्णपणे शांततापूर्ण आणि लोकशाही मार्गाने पार पडेल. उपोषणादरम्यान आम्ही संविधान व लोकशाही मूल्यांचा सन्मान राखत समाजातील प्रत्येक घटकात ऐक्याचा संदेश देणार आहोत; मात्र, आम्हाला किंवा आमच्या सहकाऱ्यांना उपोषणस्थळी कोणताही शारीरिक वा मानसिक त्रास झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची असेल.
