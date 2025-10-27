सेरेना म्हसकरच्या यशामुळे नांदगावासह देशात आनंद
00820
सेरेना म्हसकरच्या यशामुळे
नांदगावासह देशात आनंद
आंतरराष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धेत ‘सुवर्ण’
कणकवली, ता. २७ : बहरीनमधील मनामा येथे नुकतीच आशियाई युवा क्रीडा स्पर्धा २०२५ झाली. यात मुलगे आणि मुली या दोन्ही गटांत भारताने सुवर्णपदक पटकावले. मुलींच्या संघात कणकवली तालुक्यातील नांदगावची सेरेना म्हसकर ही महाराष्ट्रातील एकमेव खेळाडू होती. मुलींच्या संघाने विजेतेपद पटकावल्यानंतर देशभरासह नांदगाव येथील नागरिकांनी अभिनंदन केले.
आशियाई युवा क्रीडा स्पर्धेसाठी मुलींचा संघ निवडण्यात आला. त्यावेळी महाराष्ट्रातून सेरेना म्हसकर या एकमेव खेळाडूची निवड झाली होती. नांदगाव-मधलीवाडी येथील मूळ रहिवासी असलेली सेरेना ही आपल्या कुटुंबासमवेत मुंबई, भांडूप येथे राहते. तिचे वडील सचिन आणि आई मेघाली यादेखील कबड्डीपट्टू आहेत. सेरेना हिची आई मेघाली यांना शिवछत्रपती पुरस्कारही प्राप्त झाला आहे. तसेच तिने महिला कबड्डी संघाचे उपकर्णधारपदही भूषविले होते. दरम्यान, सेरेनाच्या या यशामुळे नांदगाव येथे आनंदाचे वातावरण होते. तसेच तिच्यावर अभिनंदनाचा वर्षावही करण्यात आला.
