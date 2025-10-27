-दिवाळीनंतरही पाऊस पाठ सोडेना
चिपळुणात पावसाच्या सरी ; शेतकरी चिंतेत
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २७ ः तालुक्यात सोमवारी (ता. २७) सायंकाळी पुन्हा पावसाच्या सरी कोसळल्या. आज बाजारपेठ बंद होती. त्यामुळे या पावसाचा फारसा परिणाम जाणवला नाही. दिवाळीनंतरही पाऊस पाठ सोडत नाही त्यामुळे नागरिक आणि शेतकरी चिंतेत आहेत.
शहरामध्ये आज दुपारी तीननंतर पावसाचे वातावरण तयार झाले. मागील दोन दिवसापासून सायंकाळी पाऊस कोसळत आहे. त्यामुळे आज पावसाने वातावरण केल्यानंतर त्याचे आगमन होणार, हे निश्चित होते. त्यामुळे शहरातील नागरिक घराबाहेर पडले नाहीत. दिवाळीच्या सुटीमुळे मागील चार दिवस बंद असलेले शासकीय कार्यालय आज सुरू झाले. पावसाने सायंकाळी हजेरी लावल्यानंतर कामावरून सुटणाऱ्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची तारांबळ उडाली. सुमारे अर्धा तास पाऊस रिमझिम कोसळत होता. पावणेसहानंतर पाऊस थांबला त्यानंतर शासकीय कार्यालयातील कर्मचारी व अधिकारी बाहेर पडले. मागील काही दिवस पाऊस संध्याकाळी कोसळत आहे त्यामुळे शेतकरी सकाळी लवकर शेतात जाऊन शेतीची कामे आवरत आहेत.
