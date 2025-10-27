रॉक गार्डनमधील असुविधांमुळे पर्यटकांचा हिरमोड
00835
रॉक गार्डनमधील असुविधांमुळे पर्यटकांचा हिरमोड
व्यावसायिक आक्रमक; पालिका प्रशासनाला विचारला जाब
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. २७ : दिवाळीच्या सुट्यांमध्ये शहरात दाखल झालेल्या पर्यटकांचा ओघ सागरी वादळी परिस्थितीमुळे जलक्रीडा आणि सिंधुदुर्ग किल्ला दर्शन बंद असल्याने रॉक गार्डनकडे वळत आहे. मात्र, रॉक गार्डनमध्ये गेले काही दिवस खंडित असलेला वीजपुरवठा आणि अन्य तांत्रिक कारणांमुळे निर्माण झालेल्या असुविधांमुळे पर्यटकांचा हिरमोड होत असून, पर्यटन व्यावसायिकांनाही याचा मोठा फटका बसत आहे. या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्त्या शिल्पा यतीन खोत आणि पर्यटन व्यावसायिक यांनी मालवण नगरपरिषदेवर धडक देत असुविधांबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. तत्काळ सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणीही केली.
सध्या समुद्रातील वादळी परिस्थितीमुळे सिंधुदुर्ग किल्ला दर्शन आणि जलक्रीडा बंद आहे. त्यामुळे पर्यटक राजकोट किल्ला आणि रॉक गार्डनला पसंती देत आहेत. मात्र, खंडित वीजपुरवठ्यामुळे रॉक गार्डन अंधारात असून, तांत्रिक दुरुस्तीच्या नावाखाली आजपासून ते बंद ठेवण्यात येणार असल्याची बाब समोर आली. यामुळे पर्यटकांना सुविधा मिळत नसून, पर्यटन व्यावसायिकांचेही मोठे नुकसान होत आहे.
ही गंभीर समस्या लक्षात घेऊन शिल्पा खोत, माजी बांधकाम सभापती यतीन खोत, तसेच पर्यटन व्यावसायिक गौरव ओरसकर, तनिष्का कासवकर, तुषार कासवकर, चिंदरकर, बागवे यांच्यासह अन्य पर्यटन व्यावसायिकांनी मालवण नगरपरिषदेवर धडक दिली.
यावेळी खोत यांनी भूमिका स्पष्ट करताना वादळी परिस्थितीमुळे पर्यटक जलक्रीडा किंवा किल्ला दर्शन अनुभवू शकत नाहीत. त्यामुळे ते रॉक गार्डनकडे येतात. मात्र, रॉक गार्डन काळोखात आहे. रॉकगार्डन बंद असा कोणताही फलक बाहेर न लावता तांत्रिक बिघाड त्वरित दुरुस्त करून रॉक गार्डन तातडीने सुरू करावे, जेणेकरून पर्यटनाचा आनंद घेता येईल. यासाठी पालिकेला आवश्यक ते सर्व सहकार्य करण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली. मात्र, पर्यटक आणि व्यावसायिकांना कोणताही त्रास होता कामा नये, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.
---
तांत्रिक बिघाड त्वरित दूर करा!
स्थानिक व्यावसायिक तनिष्का कासवकर आणि गौरव ओरसकर यांनीही व्यथा मांडली. गेले अनेक महिने व्यवसाय नसल्याने आधीच समस्या आहेत. त्यातच रॉक गार्डनमध्ये फाउंटन आणि अन्य खेळण्यांचे प्रकार मोडकळीस आल्याने पर्यटक नाराजी व्यक्त करत आहेत. या सर्व गोष्टींचा व्यवसायावर परिणाम होत असून, प्रशासनाने त्वरित उपाययोजना करून रॉक गार्डन पूर्ववत सुरू करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. काल रात्री रॉक गार्डनला लॉक लावल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. पर्यटक आणि पर्यटन व्यावसायिकांच्या न्याय हक्कांसाठी नगरपरिषद प्रशासनाने रॉक गार्डन येथील खंडित वीजपुरवठा आणि इतर तांत्रिक बिघाड त्वरित दूर करून ते सुरू करावे, अशी मागणी केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.