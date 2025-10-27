मडुरा पंचक्रोशीतील भातशेती ‘पाण्यात’
शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर; सततच्या पावसामुळे भाताला कोंब
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. २७ ः मडुरा पंचक्रोशीसह बांदा परिसरात शनिवारी व रविवारी झालेल्या जोरदार अवकाळी पावसामुळे भातशेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. हातातोंडाशी आलेले पीक पाण्यात बुडाले असून, अनेक ठिकाणी भाताला कोंब फुटले आहेत. शेतकऱ्यांनी अखेरच्या टप्प्यातील हंगामात घेतलेले परिश्रम पाण्यात गेल्याने त्यांच्या डोळ्यांत अश्रू उभे राहिले आहेत.
मडुरा, पाडलोस, न्हावेली, दांडेली, रोणापाल, कास, निगुडे, सातोसे, शेर्ले, बांदा, वाफोली, इन्सुली आणि विलवडे या भागात गेल्या सात दिवसांपासून अवकाळी पावसाचा जोर कायम आहे. निसर्गाच्या चक्रव्युहात अडकलेल्या शेतकऱ्यांवर पुन्हा एकदा संकट कोसळले आहे. अवकाळी पावसाने तेथील शेतकऱ्यांच्या आशा पूर्णपणे पाण्यात गेल्या आहेत. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी चार दिवसांपूर्वी कापलेले भात अजूनही शेतातच पडले आहे. सूर्य न दिसल्याने आणि पावसाच्या सरी न थांबल्याने भात कुजत चालले आहे. कापले तरी नुकसान, नाही कापले तरी नुकसान, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या दुहेरी संकटामुळे शेतकऱ्यांचे मनोबल खचले आहे.
निकष न लावता भरपाई द्यावी
सरकारने कोणतेही निकष न लावता प्रत्यक्ष पाहणी करून सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. पंचनामे करून मदतीचे आश्वासन दिले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात त्यांना आर्थिक मदत वेळेत मिळत नाही. त्यामुळे शासनाने तातडीने कार्यवाही करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांमधून व्यक्त केली जात आहे.
