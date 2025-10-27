जमीन व्यवहारात महिलेची १.२० लाखाची फसवणूक
रत्नागिरीतील महिलेला
१ लाख २० हजाराला गंडा
संशयितावर गुन्हा ः जागेच्या व्यवहारात फसवणूक
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २७ ः जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारातून १ लाख २० हजाराला महिलेची फसवणूक केल्याप्रकरणी तालुक्यातील पोमेंडी येथील एकावर ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सुरेश काळ्या पवार (रा. पोमेंडी, रत्नागिरी) असे संशयिताचे नाव आहे. ही घटना सप्टेंबर २०२३ ते ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत पोमेंडी बुद्रुक येथे घडली आहे.
पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी प्रतिभा दिनेश देशमुख (वय ४८, रा. शंखेश्वर मधुबन अपार्टमेंट, बोर्डिंग रोड, माळनाका, रत्नागिरी) व संशयितांत जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातून ओळख झाली होती. संशयित सुरेश पवार यांची मालकीची जमीन आहे, असे फिर्यादी यांना सांगितले. त्यातील १० गुंठे जमिनीचा व्यवहार ९ लाखांना ठरवून व्यवहार झाला. संशयिताने फिर्यादी प्रतिभा देशमुख यांच्याकडून टोकन म्हणून २० हजार घेतले तसेच १० सप्टेंबर २०२३ ला जमीन खरेदीखताचे रजिस्ट्रेशन म्हणून ६० हजार व जमीन कंपाउंड घालणे व डुरा बुजवणे यासाठी ४० हजार असे एकूण १ लाख खर्च येणार असल्याचे संशयिताने फिर्यादीना सांगितले. जमीन खरेदीसाठी फिर्यादी यांनी एका राष्ट्रीय बँकेच्या शाखेतून १ लाख रुपये २३ नोव्हेंबर २०२३ ला संशयित सुरेश पवार यांच्या खात्यावर जमा केले होते. त्यानंतर जमीन विक्रीकरिता फिर्यादी प्रतिभा देशमुख संशयिताला भेटण्यासाठी जात असता तो टाळाटाळ करू लागला. १ लाख २० हजार रुपयांची फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच देशमुख यांनी ग्रामीण पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. तक्रारीवरून पोलिसांनी संशयिताविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
