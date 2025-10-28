रत्नागिरी- भाट्ये किनाऱ्यावर उत्तर भारतीयांनी केली छठपूजा
रत्नागिरी : भाट्ये किनाऱ्यावर छठपूजेप्रसंगी सूर्याला अर्घ्य देताना भाविक, उत्तर भारतीय भगिनी.
भाट्ये किनाऱ्यावर उत्तर भारतीयांनी केली छठपूजा
चार दिवस चालते सूर्यदेवतेची उपासना; पंधरा वर्षे छठपूजेचे आयोजन
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २८ : शहराजवळील भाट्ये समुद्रकिनारी सलग १५व्या वर्षी मोठ्या भक्तिभावाने छठपूजा उत्सव साजरा करण्यात आला. बिहार, उत्तरप्रदेश तसेच झारखंड येथील नागरिकांसह स्थानिक भक्तांनीही या पूजेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. चार दिवस ही पूजा करण्यात येणार असून, सकाळी उगवत्या सूर्याला अर्घ्य देऊन पूजाविधीची सांगता होणार आहे.
सूर्यदेवतेची उपासना म्हणून ओळखली जाणारी ही पूजा चार दिवसांची असते. त्यानुसार सायंकाळी अस्ताला जाणाऱ्या सूर्याला अर्घ्य देण्यात आले. महिलांनी पारंपरिक वेशभूषेत समुद्रकिनारी उभे राहून पूजाअर्चा केली. हातात पूजासाहित्य, फळे, नारळ, ऊस, तांदूळ आणि ठेचा अशा सामग्रीसह त्यांनी सूर्यदेवतेला नमन केले. भाट्ये समुद्रकिनाऱ्यावर या निमित्ताने आकर्षक सजावट केली होती. भक्तांनी गीत, भजन, आणि पारंपरिक विधीमधून धार्मिक वातावरण निर्माण केले.
यावेळी रत्नागिरी शहर व परिसरातील अनेकांनी उपस्थित राहून छठमय वातावरणाचा आनंद घेतला. कार्तिक महिन्यात सूर्याची किरणे प्रखर असतात. अशावेळी त्याचा त्रास माणसांना होऊ नये याकरिता सूर्याला अर्घ्य देऊन प्रार्थना केली जाते, असे या सणाचे वैज्ञानिक कारण सांगितले जाते. रत्नागिरी शहरात छठ पूजेला मोठ्या उत्साहात आणि धार्मिक भावनेत सुरुवात झाली.
कोकणात गेल्या काही वर्षांत छठपूजेची लोकप्रियता वाढताना दिसत आहे. यात सर्व हिंदू समाजबंधूंचा उत्स्फूर्त सहभाग दिसून आला. रत्नागिरीतील उद्योजक मुकेश गुप्ता यांनी या छठपूजेचे आयोजन केले होते. या निमित्ताने शहरातील भोजपुरी तसेच उत्तर भारतीय उपस्थित होते. सूर्योदय व सूर्यास्ताच्या वेळी नदी, तलाव व समुद्रकिनाऱ्यावर सूर्यदेवाला अर्घ्य देत छठ सणाचा समारोप करण्यात आला.
कोट
पंधरा वर्षांपूर्वी आम्ही येथे छठपूजेला सुरुवात केली तेव्हा फक्त आमचे कुटुंब होते; परंतु आता शेकडो बंधू-भगिनी या सणात सहभागी होऊ लागले आहेत. काल पावसामुळे पूजा घरी करण्यास सांगितले होते; पण पावसाने उघडीप दिल्यानंतर सर्वांनी भाट्ये येथे सूर्याला अर्घ्य दिले. ही सूर्यदेवाची पूजा असून, पहिल्या दिवशी दूधभात, दुसऱ्या दिवशी खीरपुरी नंतर सूर्याला अर्घ्य आणि शेवटच्या दिवशी उगवत्या सूर्याला अर्घ्य देऊन प्रसाद वाटप केले जाते.
- मुकेश गुप्ता, रत्नागिरी