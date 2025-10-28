श्री रुक्मिणी पांडुरंग देवस्थानचा कार्तिकोत्सव
-rat२८p१७.jpg-
P२५O०१०१७
रत्नागिरी : कोंडवी चिंद्रवली येथील श्री विठ्ठल रूक्मिणी.
-----
कोंडवी-चिंद्रवलीत भक्तिरसाचा सोहळा
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २८ : तालुक्यातील कोंडवी-चिंद्रवली येथील श्री रुक्मिणी पांडुरंग देवस्थानचा कार्तिकी एकादशी, कार्तिकोत्सव कार्तिक शुद्ध दशमी (ता. ३१) ते कार्तिक वद्यप्रतिपदा (ता. ६ नोव्हेंबर) या कालावधीत साजरा होणार आहे. या उत्सवात जास्तीत जास्त भाविकांनी सहकुटुंब सहपरिवार, मित्रमंडळींसह उपस्थित राहावे, असे आवाहन देवस्थानचे अध्यक्ष सतीश मुळ्ये यांनी केले आहे. उत्सवाला ३१ ऑक्टोबरपासून सुरवात होईल. सकाळी ८ वा. श्रींची षोडशोपचार पूजा, अभिषेक, रात्री ९.३० ते १ आरती, भोवत्या व यश सोहनी यांचे कीर्तन होईल. १ ते ४ नोव्हेंबरला दररोज ठरलेले कार्यक्रम होतील. १ ला स्मार्त एकादशी आहे. २ ला भागवत एकादशी व ४ रोजी वैकुंठ चतुर्दशी आहे. या चारही दिवशी दररोज सकाळी ८ वा. श्रींची षोडशोपचार पूजा, अभिषेक व धार्मिक विधी होतील. सायं. ४.३० वा. भजन, रात्री ९.३० ते १ आरती, भोवत्या, दिंडी व यश सोहनी यांचे कीर्तन होईल.
५ नोव्हेंबरला सकाळी ८ श्रींची षोडशोपचार पूजा, अभिषेक, दुपारी २ वा. विश्वनाथ भाट्ये यांचे कीर्तन, बाळगोपाळांचे खेळ, दहीकाला, भोवत्या व गंगास्नान होईल. सायं. ७ ते ९ या वेळेत आरती, भोवत्या. रात्री १०:३० वा. मंगलाचरण, ११ वा. श्रीरंगनिर्मित २ अंकी नाटक यू आर ग्रेट पप्पा सादर होईल. याचे दिग्दर्शन भाग्येश खरे, कलाकार पल्लवी गोडसे, सोनल शेवडे, सारा काळे, अथर्व करमरकर, चिन्मय दामले व गोपाळ जोशी आहेत. त्यानंतर लळिताचे कीर्तन यश सोहनी करतील. ६ ला सकाळी ११ ते २ या वेळेत श्री सत्यनारायण पूजा व महाप्रसादाचे आयोजन केले आहे.