पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित केंद्राची पाहणी
रत्नागिरी : नगर पालिका आणि नगर पंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी प्रभाग क्र. ७ मधील पालिकेच्या दामले विद्यालयातील प्रस्तावित मतदान केंद्राची पाहणी केली. केंद्रावर किमान मूलभूत सुविधा आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या वेळी सहआयुक्त तुषार बाबर, अधीक्षक नगर पालिका प्रशासनाचे प्रवीण माने, पालिका अभियंता यतिराज जाधव, वाहन विभागप्रमुख जितेंद्र विचारे आदी उपस्थित होते.

