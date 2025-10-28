कापलेले भात शेतातच सडले
कास ः भाताला आलेले कोंब. दुसऱ्या छायाचित्रात पाण्याखाली गेलेले बांदा परिसरातील भात पीक. (छायाचित्रे- नीलेश मोरजकर)
कापलेले भात शेतातच सडले
बांदा पंचक्रोशीतील चित्र; कोंब फुटल्याने पीक पूर्णतः वाया
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. २८ ः सावंतवाडी तालुक्यात सहा-सात दिवसांपासून झालेल्या अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. पाडलोस, रोणापाल, मडुरा, कास, निगुडे, सातोसे, न्हावेली, दांडेली, बांदा, शेर्ले, विलवडे, वाफोली आणि इन्सुली या भागांतील शेतकऱ्यांच्या भात शेतीवर याचा गंभीर परिणाम झाला आहे. सततच्या पावसामुळे अनेक ठिकाणी नुकतेच कापलेले भात शेतातच सडले असून, काही ठिकाणी कोंब फुटल्याने पीक पूर्णपणे निकामी झाले आहे.
या नुकसानीनंतर महसूल आणि कृषी विभागाकडून पंचनामा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असली, तरी नुकसानभरपाई नेमकी कधी मिळणार? याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आणि अनिश्चितता आहे. सात दिवसांपूर्वी कापलेले भात अजूनही शेतातच पडून असून, ओलसर वातावरणामुळे त्याचा दर्जा आणि उत्पादन दोन्ही घसरले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा खर्च वाया गेला असून, त्यांना आर्थिक फटका बसला आहे.
सरसकट भरपाई द्या!
पंचनामा केवळ पडलेल्या किंवा कोंब फुटलेल्या भात पिकाचा न करता उभ्या पिकाचाही करावा. कारण अनेक ठिकाणी उभे भात पीकही आता शेतातच गळून पडत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दुहेरी फटका बसला आहे. शासनाने कोणतेही कठोर निकष न लावता सर्व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट भरपाई द्यावी, अशी मागणी शेतकरी तथा कास सरपंच प्रवीण पंडित यांनी केली आहे.
कोट
अवकाळी पावसामुळे हंगामातील मेहनत आणि खर्च दोन्ही पाण्यात गेल्याने शेतकरी निराश झाले आहेत. त्यामुळे शासनाने तातडीने नुकसानभरपाई जाहीर करून ती एका महिन्याच्या आत शेतकऱ्यांच्या हाती पोहोचवावी, जेणेकरून शेतकरी रब्बी हंगामातील शेती अधिक जोमाने करेल.
- मिलिंद सावंत, तालुकाध्यक्ष, मनसे, सावंतवाडी
दोडामार्ग तालुक्यातही
‘पिवळं सोनं’ मातीमोल
दोडामार्ग, ता. २८ ः आनंद, गोडवा आणि नव्याने उत्साह घेऊन येणारी दीपावली यंदा मात्र बळीराजासाठी वेदनादायी ठरली आहे. सद्य:स्थितीत सुरू असलेल्या पावसामुळे तालुक्यातील उभी पिके धर्तीच्या शय्येवर झोपली आहेत. पिवळं सोनं मातीत मिसळत असल्याने बळीराजाचे हृदय पिळवटून निघत आहे.
पावसाळा संपून दोन महिने लोटले तरी अद्यापही पावसाचा जोर कायम आहे. सद्य:स्थितीत सुरू असलेल्या पावसाने तालुक्यात कहर माजविला आहे. भात कापणीच्या ऐन हंगामात पावसाने धडक दिली आहे. उसंत न घेता प्रत्येक दिवशी पडणाऱ्या पावसाने पिके अक्षरशः जमिनीला मिळाली आहेत.
तालुक्यात ठिकठिकाणी नुकसान झाले आहे. हेवाळे-बाबरवाडीत भात पीक जमिनीवर पडले असून, ठिकठिकाणी पिकांना कोंब आले आहेत. गेले आठ दिवस चालू झालेल्या पावसामुळे पाणी साचून राहिल्याने ठिकठिकाणी पिकांना कोंब आले आहेत. त्यामुळे हातातोंडाशी आलेले पीक मातीमोल झाले आहे.
