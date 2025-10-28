...तर स्वबळावर लढायला तयार
माया कटारिया ः वेंगुर्लेत अजित पवार गटाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक
सकाळ वृत्तसेवा
वेंगुर्ले, ता. २८ ः आतापर्यंत लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांमध्ये आमच्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी महायुतीचे काम केले आहे. त्याप्रमाणे सर्वांनी एकत्रितपणे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला सामोरे जावे, अशी पदाधिकाऱ्यांची इच्छा आहे. जर मित्रपक्षांनी आम्हाला सोबत घेतले नाही, तर निश्चितच मागे राहणार नाही. स्वबळावर लढायला आम्ही तयार आहोत, अशी प्रतिक्रिया अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस महिला कोकण विभागीय निरीक्षक माया कटारिया यांनी आज दिली.
स्वबळावर लढणार, हे इतर पक्षांचे काही स्थानिक पदाधिकारी बोलतात. मात्र, याबाबत वरिष्ठ पातळीवर निर्णय घेतले जातील. त्यामुळे स्वबळाच्या चर्चांना जास्त महत्त्व देत नाही, असेही त्या म्हणाल्या. आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर येथील महिला काथ्या संस्थेच्या कार्यालयात अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. यावेळी आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. त्या म्हणाल्या, ‘निरीक्षक म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आले आहे. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर तालुक्यात असलेली परिस्थिती व पक्ष म्हणून आम्हाला काय करायला पाहिजे याबाबत सकारात्मक चर्चा आजच्या बैठकीत झाली. जास्तीत जास्त उमेदवार रणांगणात उतरण्यास तयार आहेत. यादृष्टीने कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांची निवडणूकसंदर्भातील तयारी, पक्ष संघटना आणि स्थानिक स्वराज्य निवडणूक याबाबत माहिती घेण्यासाठी आजची बैठक महत्त्वपूर्ण होती. प्रत्येक पदाधिकारी पक्षात काम करत असताना कोणत्या पदाधिकाऱ्याला त्याच्या भागांत किती प्राबल्य आहे, कोणत्या पदाधिकाऱ्याला जनमाणसाची साथ आहे, याबाबत माहिती घेतली आहे.’
त्या म्हणाल्या, ‘लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांमध्ये आमच्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी आतापर्यंत महायुतीचे काम केले आहे. तसेच सर्वांनी एकत्रितपणे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला सामोरे जावे, अशी पदाधिकाऱ्यांची इच्छा आहे. आमचे घड्याळ चिन्ह लोकांसमोर घेऊन जाण्याची कार्यकर्त्यांची तयारी आहे. मित्रपक्षांनी सोबत घेतले नाही, तर निश्चितच मागे राहणार नाही. स्वबळावर लढायला तयार आहोत.’
वरिष्ठांना माहिती देणार
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आमच्या पदाधिकाऱ्यांना मित्रपक्षाकडून विश्वासात घेतले जात नाही, अशी खंतही या बैठकीत कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली असल्याचे कटारिया यांनी सांगितले. यामुळे या बैठकीबाबत सविस्तर माहिती वरिष्ठांना देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
