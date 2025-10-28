क्राईम
अमीर खान सरगुरोहला
चिपळुणात अटक
चिपळूण ः शहरातील काविळतळी येथे आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणात गुन्हा दाखल असलेल्या अमीर खान सरगुरोहला उत्तरप्रदेश पोलिसांनी चिपळूणमधून ताब्यात घेत अटक केली. संशयित अमीर खान सरगुरोह (रा. उत्तरप्रदेश) याच्यावर उत्तर प्रदेशात आर्थिक फसवणुकीचा गंभीर गुन्हा दाखल आहे. तेथील पोलिस त्याचा कसून शोध घेत होते; मात्र त्याचा सुगावा लागत नव्हता. अखेर त्या संदर्भातील तपासासाठी उत्तरप्रदेश पोलिसांचे पथक सोमवारी चिपळूणमध्ये दाखल झाले होते. चिपळूण पोलिसांशी चर्चेदरम्यान अमीर खान हा काविळतळी येथे राहत असल्याची माहिती उत्तरप्रदेश पोलिसांना देण्यात आली. त्यानुसार स्थानिक चिपळूण पोलिसांच्या मदतीने उत्तरप्रदेश पोलिसांनी अमीर खानला काविळतळी येथून ताब्यात घेत अटक केली.
वैजीतील अतिक्रमण;
चौघांवर गुन्हा
चिपळूण ः तालुक्यातील वैजी येथील पुण्यातील महिलेने तिच्या मालकीच्या जागेत उभा केलेला लोखंडी फलक चौघांनी तोडून सुमारे २ लाख रुपयांचे नुकसान केले. या प्रकरणी त्यांच्यावर चिपळूण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.
वसंत गोविंद भडवलकर, वनीता वसंत भडवलकर, संतोष वसंत भडवलकर आणि रणजीत वसंत भडवलकर (सर्व रा. वैजी चिपळूण) अशी त्या चौघा संशयितांची नावे आहेत. याबाबतची फिर्याद माधुरी शेखर सावंत ( ५९, रा. कोथरूड पुणे ) यांनी दिली आहे. वैजी येथे माधुरी सावंत यांच्या मालकीची जागा आहे. या जागेत चौघांनी अनधिकृत प्रवेश करून सावंत यांनी उभारलेला नावाचा लोखंडी फलक तोडला तसेच या जागेत केलेल्या घराच्या बांधकामाचेही नुकसान केले. या प्रकरणी या चार संशयितांवर गुन्हा दाखल झाला आहे.
