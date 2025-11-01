नागपूर येथे ''कास्ट्राईब''चे विदर्भ विभागीय कार्यालय
नागपूर येथे ‘कास्ट्राईब’चे
विदर्भ विभागीय कार्यालय
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. १ : नागपूर येथील कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेच्या विदर्भ विभागीय कार्यालयाचे उद्घाटन राज्याध्यक्ष आकाश तांबे (जामसंडे) यांच्या हस्ते झाले. ‘‘शिक्षकांना आता शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा, या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांची गरज आहे,’’ असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
यावेळी श्री. तांबे यांच्या अध्यक्षतेखाली व संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष किरण मानकर, अतिरिक्त सरचिटणीस तुषार आत्राम, नागोराव कोम्पलवार, राजकुमार उमरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेची विदर्भ विभागीय सभा झाली. यावेळी नागपूर जिल्हा कार्यकारिणीचा विस्तार करण्यात आला. जिल्हाध्यक्ष संतोष आत्राम, सरचिटणीस धर्मराज सातपुते, उपाध्यक्ष श्रीनितीन अष्टनकर, सहसचिव राहुल बाराई अशी २१ जणांची नागपूर जिल्हा कार्यकारिणी गठित केली. जिल्हाध्यक्ष श्री. अत्राम यांनी नागपूर जिल्ह्यातर्फे श्री. तांबे, कार्याध्यक्ष श्री. मानकर यांचा सत्कार केला. या कार्यक्रमासाठी विदर्भातून यवतमाळ चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, अकोला, अमरावती या जिल्ह्यांतून संघटनेचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते, अशी माहिती येथील आकाश तांबे यांनी दिली. तुषार अत्राम (जिल्हाध्यक्ष यवतमाळ) यांनी सूत्रसंचालन केले. राजेश भालेराव (जिल्हाध्यक्ष भंडारा) यांनी आभार मानले.
