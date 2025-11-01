जिल्हा बॅंक भरती राज्यासाठी आदर्श
जिल्हा बॅंक भरती राज्यासाठी आदर्श
स्थानिकांना प्राधान्य; प्रक्रिया अनुकरणाचा शासन आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. १ ः सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पारदर्शक व स्थानिक उमेदवाराभिमुख भरती प्रक्रियेची दखल राज्याने घेतली आहे. राज्यातील अन्य जिल्हा बँकांनी या भरतीचा नमुना अवलंबावा, असा निर्णय नुकताच शासनाने जाहीर केला आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या पुढाकाराने राबविलेली भरती प्रक्रिया दिशादर्शक ठरली आहे.
जिल्हा बँकेत सध्या ७३ पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू आहे. या भरतीमध्ये केवळ स्थानिक उमेदवारांनाच सहभागी होण्याची संधी दिली असून, प्रक्रिया पूर्णपणे ‘ऑनलाइन’ होत आहे. या भरतीसाठी ‘आयबीपीएस’ या राष्ट्रीय स्तरावरील विश्वासार्ह संस्थेची निवड केली आहे. या संस्थेमार्फत देशभरातील बँकांमध्ये पारदर्शक भरती केली जाते, त्यामुळे सिंधुदुर्ग बँकेचा हा निर्णय बँकिंग क्षेत्रातील विश्वासार्हतेचा नवा मानदंड ठरला आहे. राज्याने जाहीर केलेल्या नव्या आदेशानुसार, यापुढे राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी नोकरभरती प्रक्रिया ‘आयबीपीएस’, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिस, ‘आयओएन’ किंवा महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड यापैकी कोणत्याही संस्थेमार्फत ‘ऑनलाइन’च राबवावी, असे नमूद केले आहे. याआधी ही भरती प्रक्रिया सहकार आयुक्तांकडून नियुक्त केलेल्या विविध कंपन्यांमार्फत होत होत्या. मात्र, आता त्या सर्व संस्था रद्द केल्या आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण जिल्ह्यापुरते मर्यादित असल्याने, स्थानिक उमेदवार बँकेच्या सभासद, ग्राहक आणि ठेवीदारांना अधिक उत्तम प्रकारे सेवा देऊ शकतील, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे हा निर्णय केवळ भरतीपुरता मर्यादित नसून, सहकारी बँकिंग व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेसाठीही महत्त्वाचा ठरणार आहे.
स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य मिळणार
नव्या आदेशाने शासनाने स्थानिकांना न्याय मिळावा, यासाठी स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. यात ७० टक्के जागा संबंधित जिल्ह्यातील मूळ रहिवासी उमेदवारांसाठी राखीव आहेत. ३० टक्के जागा जिल्ह्याबाहेरील उमेदवारांसाठी खुल्या ठेवल्या आहेत. मात्र, पुरेसे उमेदवार उपलब्ध नसल्यास त्या जागा स्थानिक उमेदवारांमधूनच भरण्याची मुभा दिली आहे. नव्याने काढलेला हा शासन निर्णय याआधी जाहिरात केलेल्या भरती प्रक्रियांनाही लागू केला आहे.
