सावर्डेतील अपघातात तिघेजण जखमी
सावर्डेतील अपघातात तिघेजण जखमी
चिपळूण, ता. १ : मुंबई-गोवा महामार्गावरील सावर्डे येथे डेरवण फाटानजीक शुक्रवारी (ता. ३१ ऑक्टोबर) दुपारी अपघात घडला. या अपघातात तिघेजण जखमी झाले. याची नोंद सावर्डे पोलिस ठाण्यात करण्यात आली आहे. या अपघातप्रकरणी मोटारचालक संदेश यशवंत उपरे (रा. पालवण, कोष्टेवाडी, चिपळूण) याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे.
या अपघाताविषयीची फिर्यादी जयदीप संजय कुलकर्णी (वय २२, रा. श्री लक्ष्मीकृपा, भोसरी पुणे) यांनी दिली आहे. या फिर्यादीनुसार, जयदीप कुलकर्णी हे त्यांच्या ताब्यातील मोटारीने गणपतीपुळे ते पुणे असा प्रवास करत होते. मुंबई-गोवा महामार्गाने जात असताना डेरवण फाटा येथे संदेश यशवंत उपरे याने त्याच्या ताब्यातील मोटार डाव्या बाजूऐवजी उजव्या बाजूकडे चालवत घेऊन येत होता. उपरे याने कुलकर्णी यांच्या मोटारीला धडक दिली. यामध्ये पल्लवी जयप्रकाश राव (वय २२), निकिता जयप्रकाश राव (२०, दोन्ही रा. कोथरूड पुणे), दिव्या राजन (२१ वर्षे, रा. पिंपरी चिंचवड) हे जखमी झाले. तक्रारीनुसार संदेश यशवंत उपरे याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.