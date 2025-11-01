-क्राईम
गळफास घेऊन
तरुणाची आत्महत्या
रत्नागिरी : शहरातील मजगाव येथील तरुणाने अज्ञात कारणातून राहत्या घरी गळफास घेत आत्महत्या केली. ही घटना काल (ता. ३१) ऑक्टोबरला रात्रीच्या सुमारास घडली. अम्मार नासिर कालसेकर (वय २६, रा. मजगाव मुस्लिम मोहल्ला, रत्नागिरी) असे गळफास घेतलेल्या तरुणाचे नाव आहे. शुक्रवारी सायंकाळी घरात कोणीही नव्हते तेव्हा अम्मार घराच्या माळ्यावर जाऊन लाकडी पेटीवर चढून वाशाला ओढणीने गळफास घेत आत्महत्या केली. काही वेळाने त्याचे नातेवाईक घरी परतले; परंतु अम्मार गळफास घेतलेल्या अवस्थेत दिसून आला. त्यांनी त्याला तातडीने जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले; परंतु वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी अम्मारला तपासून मृत घोषित केले. याबाबत शहर पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.
करबुडेतील वृद्धाचा
आकस्मिक मृत्यू
रत्नागिरी : घरी अचानकपणे चक्कर येऊन बेशुद्ध पडलेल्या वृद्धाचा उपचारादरम्यान कोल्हापूर येथील सीपीआर रुग्णालयात मृत्यू झाला. ही घटना २६ ऑक्टोबरला दुपारी घडली. गणपत गुणा वेदरे (वय ७१, रा. करबुडे कोंड वेदरेवाडी, रत्नागिरी) असे मृत वृद्धाचे नाव आहे. काही दिवसांपूर्वी ते करबुडे येथील राहत्या घरी घेरी येऊन बेशुद्ध पडले होते. त्यांना उपचारांसाठी प्रथम जाकादेवी येथील खासगी डॉक्टरकडे दाखले केले. त्यानंतर जिल्हा शासकीय रुग्णालय व अधिक उपचारांसाठी कोल्हापूर येथील सीपीआर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. या प्रकरणी ग्रामीण पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.