01827
मळगावात ट्रकची धडक
बसून दुचाकीस्वार जखमी
सकाळ वृत्तसेवा
मळेवाड, ता. १ : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर अपघातांची मालिका सुरूच असून, आज दुपारी भरधाव जाणाऱ्या ट्रकने दुचाकीला जोरदार धडक दिली. यात दुचाकीस्वार गंभीर जखमी झाला. झाराप-पत्रादेवी बायपासवर मळगाव-वेत्ये जंक्शनवरील चॉकलेट फॅक्टरीसमोर दुपारी बाराच्या सुमारास हा अपघात घडला.
या अपघाताची माहिती वेत्ये सरपंच गुणाजी गावडे यांनी दिली. ते म्हणाले, ‘‘भरधाव ट्रकने दुचाकीला पाठीमागून जोरदार धडक दिली. धडक इतकी जबरदस्त होती की, दुचाकीस्वार रस्त्यावर फेकला गेला आणि तो गंभीर जखमी झाला. अपघातानंतर परिसरातील नागरिकांनी जखमीला तत्काळ रिक्षातून सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. त्याच्यावर तातडीने उपचार सुरू आहेत. मुंबई-गोवा महामार्गावर वारंवार अपघात घडत असतानाही, या ठिकाणी रुग्णवाहिकेची व्यवस्था नसल्याने जखमींना वेळेत मदत मिळण्यात मोठ्या अडचणी येतात. त्यामुळे या अपघातप्रवण भागात तातडीने कायमस्वरूपी रुग्णवाहिका उपलब्ध करून द्यावी.’
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.