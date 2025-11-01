रत्नागिरी-एमआयडीसीत व्हेल माशाच्या उलटीची तस्करी उघड
व्हेल माशाच्या उलटीची तस्करी उघड
स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई ः तिघे ताब्यात, ३ कोटी १० लाख किंमत
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १ : रत्नागिरी एमआयडीसी परिसरात स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पथकाने मोठी कारवाई केली. पथकाने व्हेल या लुप्तप्राय प्रजातीच्या माशाची उलटी तस्करी आणि विक्रीसाठी आलेल्या तिघा संशयितांना रंगेहाथ पकडले. रोहित रमेश चव्हाण (रा. आंबेशेत), आसिफ अस्लम मोरस्कर (पिंपरीबुद्रुक, चिपळूण), तेजस परशुराम कांबळे (रा. अडरे, चिपळूण) अशी तिघा संशयितांची नावे आहेत. त्यांच्याकडून उलटी जप्त केली. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत त्याची किंमत तब्बल ३ कोटी १० लाख ३० हजार आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.
स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पथक काल रात्री ग्रामीण पोलिस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये गस्त घालत होते. या वेळी एमआयडीसी परिसरातील बाफना मोटर्सशेजारी काही संशयित व्हेल माशाची उलटी विक्रीसाठी घेऊन येणार असल्याची गोपनीय माहिती मिळाली. माहितीच्या आधारावर स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक नितीन ढेरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्वरित पथक तयार केले, या पथकाने एमआयडीसी रत्नागिरी येथे बाफना मोटर्सशेजारी सापळा रचला आणि छापा टाकला. छाप्यात पोलिसांनी रोहित रमेश चव्हाण (रा. आंबेशेत), आसिफ अस्लम मोरस्कर (रा. पिंपरीबुद्रुक, चिपळूण), तेजस परशुराम कांबळे (रा. अडरे, चिपळूण) या तीन संशयितांना पकडले. कोणत्याही परवानगीशिवाय व विनापरवाना व्हेल माशाच्या उलटीच्या तस्करी आणि विक्रीच्या उद्देशाने ताब्यात बाळगल्याचे उघड झाले. या संशयिताच्या ताब्यातून पोलिसांनी ३ किलो ४ ग्रॅमची उलटी जप्त केली आहे, ज्याची अंदाजित किंमत ३ कोटी १० लाख ३० हजार आहे. यासोबतच गुन्ह्यात वापरण्यात आलेले एक वाहनदेखील जप्त केले आहे. या तीन संशयिताविरुद्ध रत्नागिरी ग्रामीण पोलिस ठाण्यात वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम १९७२ अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. या गुन्ह्याचा अधिक तपास रत्नागिरी ग्रामीण पोलिस करत आहे.
अत्तर उद्योगात होतो वापर
व्हेल नावाच्या लुप्तप्राय प्रजातीच्या माशाच्या आतड्यांमधून बाहेर पडणारा मेणासारखा पदार्थ आहे. परफ्युम उद्योगात याचा वापर महागड्या आणि टिकाऊ सुगंधांसाठी केला जातो. वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार, याचे बाळगणे, विक्री करणे किंवा वाहतूक करणे हा गंभीर गुन्हा
आहे.
