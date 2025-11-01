मालवणातील वीजबिल भरणा केंद्र सुरू ठेवण्याच्या सूचना
मालवणातील वीजबिल भरणा
केंद्र सुरू ठेवण्याच्या सूचना
पालकमंत्री राणे ः भाजपने वेधले लक्ष
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. १ : ‘महावितरण’च्या येथील कार्यालयात सुरू असलेले वीज बिल भरणा केंद्र रोखपालाअभावी बंद करण्याच्या निर्णयामुळे ग्राहकांमध्ये नाराजी आहे. ही बाब मालवण भाजपतर्फे पालकमंत्री नीतेश राणे यांच्या निदर्शनास आणल्यावर महावितरण कार्यालयातील वीज बिल भरणा केंद्र सुरू ठेवण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. त्यामुळे सोमवारपासून (ता. ३) महावितरण कार्यालयातील वीज बिल भरणा केंद्र पुन्हा सुरू होणार असल्याची माहिती भाजप शहर मंडल तालुकाध्यक्ष बाबा मोंडकर यांनी दिली.
महावितरण मालवण उपविभाग कार्यालयातील वीज बिल भरणा केंद्र बंद झाल्याने शहरातील, तसेच ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या होणाऱ्या गैरसोयींविषयी पालकमंत्री राणे यांच्याकडे मालवण भाजपने लक्ष वेधले. त्यावर हे केंद्र सुरू ठेवण्याच्या सूचना त्यांनी ‘महावितरण’ला दिल्या आहेत. सोमवारपासून वीज बिल केंद्र सुरू होणार आहे. ‘महावितरण’ अधिकारी सचिन मेहेत्रे यांनीही हे केंद्र सोमवारपासून सुरू होऊन नागरिकांची गैरसोय दूर होईल, असे सांगितल्याची माहिती श्री. मोंडकर यांनी दिली. शहरातील भरड येथील ‘देऊलकर मसाले’समोर वैश्यवाणी पतसंस्था कार्यालयात देखील वीज बिल भरणा केला जाणार आहे. वीज ग्राहकांनी या ठिकाणी अथवा डिजिटल पेमेंट प्रणालीचा उपयोग करून वीज बिल भरणा करावा, असेही श्री. मोंडकर यांनी म्हटले आहे.
