गतिरोधकाचा अंदाज न आल्याने बांद्यात मोटार-दुचाकीची धडक
01999
02000
बांदा सटमटवाडीत भरधाव
मोटारीची वाहनांना धडक
गतिरोधकाचा अंदाज न आल्याने घटना
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. २ ः मुंबई-गोवा महामार्गावर बांदा सटमटवाडी येथे रस्त्यावरील गतिरोधकाचा अंदाज न आल्याने भरधाव मोटारीने दोन वाहनांना धडक दिली. हा अपघात दुपारी अडीचच्या सुमारास घडला. या अपघाताची बांदा पोलिसांत नोंद नाही. या अपघातात कुणीही गंभीर जखमी झालेले नाही. मात्र, तिन्ही वाहनांचे नुकसान झाले.
घटनास्थळाहून मिळालेल्या माहितीनुसार, अपघातग्रस्त मोटार भरधाव वेगात पुण्याहून गोव्याच्या दिशेने जात होती. रस्त्यावर गतिरोधकाचा अंदाज न आल्याने मोटारीची समोरील दुचाकीला जोरदार धडक बसली. दुचाकी त्याच्या पुढे असलेल्या मोटारीवर जाऊन आदळली. यामध्ये दुचाकी चालकाला किरकोळ दुखापत झाली. वाहनांचे मात्र मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. सुदैवाने या अपघातात कोणालाही गंभीर दुखापत झाली नाही. मात्र, दुचाकी व दोन मोटारींचे नुकसान झाले.
