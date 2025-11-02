डेरवणमध्ये आजपासून राज्य टेबल टेनिस क्रीडा स्पर्धा
डेरवणमध्ये आजपासून
राज्य टेबल टेनिस क्रीडा स्पर्धा
चिपळूण : डेरवण येथील एसव्हीजेसीटी क्रीडा संकुलात ३ ते ६ नोव्हेंबर या कालावधीत शालेय राज्यस्तरीय टेबल टेनिस क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन केले आहे. या स्पर्धेमध्ये राज्यातील आठ विभागांतून १४ आणि १९ वर्षांखालील ३०० खेळाडू सहभागी होणार आहेत. यामधून राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सहभागी होणारा राज्याचा संघ निवडला जाणार आहे. त्यामुळे सर्वच विभागांतील गुणवंत खेळाडू या स्पर्धेत आपले कौशल्य दाखवणार आहेत. तीन दिवस आयोजित या स्पर्धांमध्ये विविध नामांकित खेळाडू सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे सर्व क्रीडाप्रेमी व टेबल टेनिस रसिकांना उत्तम खेळ बघायची पर्वणी उपलब्ध होणार आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व शाळांनी आपल्या विद्यार्थ्यांना या स्पर्धेला भेट देऊन खेळाडूंचे मनोबल वाढवावे, असे आवाहन रत्नागिरी जिल्हा टेबल टेनिस असोसिएशनचे अध्यक्ष अजित गाळवणकर यांनी केले आहे.
पोमेंडी खुर्दमध्ये बुधवारी पंचनामे
रत्नागिरी ः तालुक्यात पडत असलेल्या पावसामुळे भातशेतीचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्याचे पंचनामे महसूल विभागाकडून केले जात आहेत. तालुक्यातील पोमेंडी खुर्द ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रातील नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी आणि शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्यासाठी बुधवारी (ता. ५) कृषी सहायक आणि तलाठी ग्रामपंचायतीत सकाळी १० वाजता उपस्थित राहणार आहेत. यावेळी भातशेतीच्या नुकसानीचा पंचनामा करून त्याची नोंद करण्यात येणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी सातबारा उतारे, आधार कार्ड, बॅंक पासबुक, आधार लिंक असलेला मोबाईल, फार्मर आयडी नंबर घेऊन ग्रामपंचायतीत उपस्थित राहावे, असे आवाहन तलाठी श्री. पाटील आणि कृषी सहायक श्री. कांबळी यांनी केले आहे.
