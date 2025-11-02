स्वयंपाकघरात कट्ट्यावर आपटून तरुणाचा मृत्यू
स्वयंपाकघरात कट्ट्यावर
आपटून तरुणाचा मृत्यू
रत्नागिरीः कोकणनगर येथील तरुणाला फिट आल्याने तो स्वयपाकघरात कट्ट्यावर आपटला. त्यामुळे त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले होते. अधिक उपचारासाठी कोल्हापूर येथील सीपीआर हॉस्पिटल येथे दाखल केले असता तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्याला तपासून मृत घोषित केले. जावेद शौकत बंदगी (वय ३४, रा. कोकणनगर, रत्नागिरी) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. ही घटना १८ ऑक्टोबरला सकाळी दहाच्या सुमारास कोकणनगर येथे घडली होती.
मद्यपान करणाऱ्या
दोन तरुणांविरुद्ध गुन्हा
रत्नागिरीः तबरेज चौक ते धारतळे (ता. राजापूर) येथील सार्वजनिक रस्त्यावर मद्यपान करणाऱ्या दोघा तरुणांविरुद्ध नाटे सागरी सुरक्षा पोलिसात गुन्हा दाखल केला आहे. विवेक कॅप्टन बहादूर रावत (वय २४, रा. मच्छीमारी बोटीवर, ता. नाटे, राजापूर. मुळे कैलाली, नेपाळ) व आकाश फाटू राव (वय २६, सध्या, रिजवान सोलकर यांच्या मच्छीमारी बोटीवर, नाटे, ता. राजापूर. मुळ रा. मुनवा टिकापूर, जि. कैलाली) अशी संशयितांची नावे आहेत. ही घटना शनिवारी (ता. १) सकाळी साडेअकरा ते पावणे बाराच्या सुमारास निदर्शनास आल्या.
