मालवणात डॉल्फिनला जीवदान
मालवण दांडी किनारी पट्टेदार डॉल्फिनला जीवदान
मच्छिमारांची सतर्कता; कांदळवन कक्षाच्या कारभाराबाबत मात्र नाराजी
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. २ : मालवण दांडी समुद्र किनारी काल (ता.१) रात्री पट्टेदार डॉल्फिन मच्छीमारांना आढळला. या डॉल्फिनला सुरक्षित हालचाली करून मच्छीमारांनी खोल समुद्रात सोडले. यावेळी मच्छीमारांनी कांदळवन कक्षाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांच्याकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने मच्छीमारांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.
किनाऱ्यावरील मच्छीमारांना समुद्राबाहेर आलेला डॉल्फिन दिसताच त्यांनी तत्काळ मदतीसाठी कांदळवन कक्षाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर डॉल्फिनच्या सुटकेसाठी स्थानिकांनी प्रयत्न सुरू केले. साडेचार फूट लांब असलेल्या या डॉल्फिनला स्थानिक मच्छिमार रश्मीन रोगे, भाई जाधव, अक्षय रेवणकर, भार्गव खराडे, रोहित मालंडकर आदींनी प्रयत्न करून बोटीद्वारे खोल समुद्रात सोडले.
कांदळवन कक्षाच्या कारभारावर मच्छीमारांनी नाराजी व्यक्त केली. मालवण येथे कांदळवन विभागाचे कार्यालय असून या ठिकाणी वन परिक्षेत्र अधिकारी नियुक्त असतो. मात्र, मागील काही वर्षे या ठिकाणी पूर्णवेळ वन परिक्षेत्र अधिकारी उपलब्ध नाहीत. हा कारभार प्रभारींच्या हातात असून मच्छीमार समुदायाची त्यांचा संपर्क दुरावला असल्याचा आरोप यावेळी मच्छीमारांनी केला.
उपचार केंद्र रेंगाळले
मालवण बंदर हे सागरी जैवविविधतेसाठी प्रसिद्ध आहे. या ठिकाणी अनेक दुर्मिळ सागरी प्रजाती अनेकदा अत्यवस्थ स्थितीत आढळतात. या प्रजातींसाठी तळाशील येथे उपचार केंद्र प्रस्तावित आहे. मात्र, गेली अनेक वर्षे या उपचार केंद्राचे काम रेंगाळले असून शासनाने येथील सागरी जैवविविधता राम भरोसे सोडली असल्याचे स्थानिक मच्छीमारांनी सांगितले.
