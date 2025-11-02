सोनुर्ली माऊलीचा गुरुवारी जत्रोत्सव
सोनुर्ली माऊलीचा गुरुवारी जत्रोत्सव
देवस्थान समिती सज्ज; यंदा पार्किंग व्यवस्थेत वाढ
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २ ः ‘दक्षिण कोकणचे पंढरपूर’ म्हणून ओळख असलेल्या सोनुर्ली (ता.सावंतवाडी) गावच्या श्री देवी सोनुर्ली माऊली देवीचा वार्षिक जत्रोत्सव यंदा गुरुवारी (ता.६) होणार आहे. यावर्षी भाविकांसाठी देवस्थान समिती, गावकर मंडळी आणि ग्रामस्थांनी विशेष सुविधा उपलब्ध करून दिल्या असून, यामध्ये सुसज्ज पार्किंग व्यवस्थेवर विशेष लक्ष दिले आहे. भाविकांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन यंदा पार्किंगची व्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर वाढवली आहे.
जत्रोत्सवाच्या काळात पावसाचे सावट राहण्याची शक्यता लक्षात घेऊन भाविकांना कोणताही त्रास होऊ नये, यासाठी समितीने खबरदारी घेतली आहे. मंदिराच्या परिसरात पत्रे टाकून मोठा मंडप उभारण्यात येत आहे. यामुळे भाविक कोणत्याही हवामानात सुलभपणे देवीचे दर्शन घेऊ शकतील. यंदा सुसज्ज पार्किंग व्यवस्था असल्याने भाविकांची गैरसोय टळणार आहे. श्री देवी सोनुर्ली माऊली देवस्थान कमिटी, गावकर मंडळी आणि ग्रामस्थ हा पारंपरिक उत्सव थाटात साजरा करण्याच्या उद्देशाने नियोजनात व्यस्त आहेत. पोलिस प्रशासन आणि विद्युत महामंडळाचे अधिकारी व कर्मचारी जत्रोत्सवाच्या यशस्वी नियोजनासाठी सक्रिय आहेत. सुरक्षितता, वाहतूक व्यवस्थापन आणि अखंडित वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज आहे. समिती आणि ग्रामस्थांनी सर्व भाविकांना या जत्रोत्सवात सहभागी होऊन श्री देवी माऊलीचा आशीर्वाद घेण्याचे आवाहन केले आहे.
आमदार निधीतून सहा स्ट्रीट लाईट
माजी मंत्री तथा आमदार दीपक केसरकर यांच्या आमदार निधीतून पार्किंग ठिकाणच्या मार्गावर तात्काळ ६ विद्युत खांब (स्ट्रीट लाईट) निधी मंजूर करून त्यांचे काम तातडीने पूर्ण केले आहे. या सुविधेमुळे रात्रीच्या वेळी पार्किंग आणि परिसरातील भाविकांची सुरक्षेची व्यवस्था होणार आहे. माऊली देवस्थान कमिटी आणि ग्रामस्थांनी आमदार केसरकर यांनी दाखवलेल्या या तत्परतेबद्दल व तात्काळ सुविधा उपलब्ध करून दिल्याबद्दल त्यांचे विशेष आभार मानले.
