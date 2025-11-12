मानसी हांदे ला सुवर्ण पदक
लांजा ः मानसी हांदे हिने राष्ट्रीय पॉवरलिफ्टिंग स्पर्धेत सुवर्णपदक पटकावल्याबद्दल लांजा-राजापूर तालुका नागरिक संघाचे अध्यक्ष सुभाष लाड यांनी सत्कार केला.
लांजा, ता. १२ ः तालुक्यातील रिंगणे येथील मानसी हांदे हिने राष्ट्रीय पॉवरलिफ्टिंग स्पर्धेत सुवर्णपदक पटकावले. महाराष्ट्र संघातर्फे ती या स्पर्धेत सहभागी झाली होती. ती सध्या मुंबईतील जोगेश्वरी येथील शामनगर येथे राहते. तिने झुनझुनवाला महाविद्यालयातून पदवी शिक्षण घेतले असून, कबड्डी हा तिचा आवडता खेळ आहे; मात्र कोरोना काळात कबड्डीचा सराव बंद झाला; मात्र तिने व्यायाम सुरू ठेवला. तिचा सराव पॉवरलिफ्टिंग खेळास उपयुक्त झाला. त्याच जोरावर तिने राष्ट्रीय पातळीवरील स्पर्धेत सुवर्णपदक पटकावले. अशाप्रकारे राष्ट्रीय पातळीवर सुवर्णपदक पटकावणाऱ्या मानसीचे कौतुक होत आहे. या यशाबद्दल राजापूर-लांजा तालुका नागरिक संघाचे अध्यक्ष सुभाष लाड यांनी तिचे अभिनंदन केले आहे. या वेळी शांताराम पाटकर, गणेश चव्हाण व रमेश काटकर हे पदाधिकारी उपस्थित होते.
