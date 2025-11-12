‘ओंकार’ला वनतारात नेण्याचा प्रयत्न झाल्यास आंदोलन करू
03996
‘ओंकार’ला ‘वनतारा’त नेण्याचा
प्रयत्न केल्यास आंदोलन करू
साईप्रसाद कल्याणकरांचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. १२ ः ‘ओंकार’ हत्तीला ‘वनतारा’त नेण्याच्या निर्णयाला तीव्र विरोध होत आहे. हत्तीला वनतारात हलवण्याची कोणतीही वैद्यकीय किंवा प्रशासकीय गरज नसल्याचे येथील सामाजिक कार्यकर्ते साईप्रसाद कल्याणकर यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, लोकांच्या विरोधानंतर सुद्धा हत्तीला वाहनात बसवून वनतारात नेण्याचा प्रयत्न झाला, तर त्याच वाहनासमोर प्रत्यक्ष बसून आंदोलन करू, असा इशारा त्यांनी केला.
याबाबत त्यांनी सावंतवाडी वन विभागाला पत्र दिले. त्यात म्हटले आहे की, ‘कोणत्याही परिस्थितीत ओंकार हत्तीच्या जवळ जाऊ नये किंवा त्याला हाताने खाद्य देऊ नये. त्याचा मुक्त संचार केवळ त्याच्या पद्धतीनेच सुरू ठेवावा आणि त्याची जाणूनबुजून हकालपट्टी करण्याचा प्रयत्न करू नये. केवळ त्याच्या लोकेशनवर लक्ष ठेवावा तरीही हत्तीला वाहनात बसवून ‘वनतारा’त नेण्याचा प्रयत्न झाला, तर त्या वाहनासमोर बसून आंदोलन करण्यात येईल’. अशा प्रकाराची परिस्थिती टाळण्यासाठी ‘ओंकार’ला तोपर्यंत सध्याच्या जागेतच ठेवण्याची विनंती त्यांनी केली आहे.
