देवरूखातील भाजपाची सत्ता उलथवणार
रवींद्र माने ; रस्ते, पाणी, वाहतूककोंडी, पार्किंगचे प्रश्न कायम
सकाळ वृत्तसेवा
साडवली, ता. १२ ः देवरूख नगरपंचायतची निवडणूक आम्ही महाविकास आघाडी म्हणून लढणार असून, देवरूखचा नगराध्यक्ष महाविकास आघाडीचाच होणार असल्याचे माजी राज्यमंत्री व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते रवींद्र माने यांनी सांगितले आहे. नगरपंचायतवरची भाजपची सत्ता उलथवून टाकत महाविकास आघाडीची सत्ता आणणार असल्याचेही माने यांनी सांगितले.
देवरूख नगरपंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर माने यांच्याशी संवाद साधला असता ते म्हणाले, देवरूख नगरपंचायतीवर पाच वर्षे भाजपची सत्ता होती; परंतु देवरूख शहरात म्हणावा तसा विकास झालेला नाही. सद्यःस्थितीला देवरूखवासियांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. शहरातील रस्त्यांवर खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरले असून, याचा नाहक त्रास वाहनचालक व नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. याबरोबरच बेशिस्त पार्किंग, हातगाड्यांची गर्दी, भटकी कुत्री, मोकाट जनावरे, वाहतूककोंडी अशा समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. देवरूखवासियांना या समस्यांतून मुक्त करण्याबरोबरच शहराचा विकास करण्यावर आम्ही भर देणार आहोत, असे माने यांनी सांगितले.
