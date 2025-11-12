राजापूर ःकोदवलीतील पुर्नवसन वसाहतीत गटाराचे पाणी रस्त्यावर
rat12p20.jpg
03959
राजापूरः पुनर्वसन भागामध्ये जलवाहिनी फुटल्याने गटाराचे दूषित पाणी रस्त्यावर आले होते.
-----------
कोदवली वसाहतीत गटाराचे पाणी रस्त्यावर
जलवाहिनी फुटल्याने त्रास; साथरोगांच्या प्रादुर्भावाची शक्यता
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. १२ः शहराजवळील कोदवली ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील पुनर्वसन वसाहतीमधील गटाराचा पाईप गेले वर्षभर फुटलेल्या स्थितीत आहे. त्यातून गटाराचे पाणी रस्त्यावर वाहत आहे. मोठ्या प्रमाणात साचलेला कचरा आणि फुटलेल्या पाईपमधून वाहणारे गटारातील पाणी यामुळे साथरोगांचा प्रादुर्भाव होण्याची भीती आहे.
पुनर्वसन वसाहतीतील गटाराची पाईपलाईन फुटल्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या समस्यांवर तत्काळ तोडगा काढून उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी या भागातील ग्रामस्थांनी तहसीलदार विकास गंबरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. या निवेदनावर अंकुश पावसकर, जयप्रकाश नार्वेकर, सलाम खतीब, एजाज काझी, वहीदा बामणेकर यांच्यासह अन्य लोकांची स्वाक्षरी आहे.
मुंबई-गोवा महामार्गावर कोदवली ग्रामपंचायतीच्या हद्दीमध्ये पुनर्वसन वसाहत वसलेली आहे. या भागामध्ये लोकवस्ती, हॉटेलसह अन्य विविध प्रकारच्या व्यावसायिकांची दुकाने थाटलेली आहेत. याच भागामध्ये ठिकठिकाणी मोठ्या प्रमाणात कचऱ्याचे साम्राज्य पसरले आहे. कचऱ्याच्या समस्येने येथील नागरिक त्रस्त असताना गेल्या वर्षभर फुटलेल्या पाईपलाईनमधून रस्त्यावर येणाऱ्या दूषित पाण्याच्या समस्येलाही लोकांना सामोरे जावे लागत आहे. पुनर्वसन वसाहत परिसरातील दत्तमंदिरानजीक असलेल्या गटाराजवळ वर्षाभरापूर्वी जलवाहिनी फुटलेली आहे. यामुळे गटाराचे घाणीचे पाणी रस्त्यावरून वाहत असून, त्यामुळे या भागात दुर्गंधीही पसरली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.