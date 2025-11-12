...तर कणकवलीत काँग्रेस स्वतंत्र लढणार ः मुलाणी
04041
...तर कणकवलीत काँग्रेस
स्वतंत्र लढणार ः मुलाणी
नगराध्यक्षपदाचे मांजरेकर उमेदवार
सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. १२ ः येथील नगरपंचायत निवडणुकीसाठी काँग्रेसने स्वबळाची तयारी केली आहे. तालुकाध्यक्ष प्रदीप मांजरेकर हे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार असणार आहेत. मात्र, भाजपला शह देण्यासाठी महाविकास आघाडीसोबतही चर्चेची तयारी आहे. आघाडीमध्ये काँग्रेस पक्षाला योग्य जागा मिळायला हव्यात. त्याबाबत सन्मानजनक तोडगा न निघाल्यास स्वतंत्र लढणार आहोत, अशी माहिती काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस ॲड. तौफिक मुलाणी यांनी आज स्पष्ट केले.
येथील काँग्रेस कार्यालयात ॲड. मुलाणी यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यांच्यासोबत तालुकाध्यक्ष प्रदीप मांजरेकर, प्रवीण वरूणकर, शहराध्यक्ष अजय मोरये, अमित मांडवकर, महेश तेली आदी उपस्थित होते. श्री. मुलाणी म्हणाले, ‘सर्वच निवडणूक स्वबळावर लढवा, असे निर्देश महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिले आहेत. त्यामुळे जेथे काँग्रेस संघटना आणि उमेदवार मजबूत असेल तेथे आम्ही स्वबळावर निवडणूका लढविण्याची तयारी केली आहे. कणकवली नगरपंचायतीमध्ये महाविकास आघाडीतर्फे भाजप विरोधात लढा दिला जात आहे. मात्र, जागा वाटपामध्ये काँग्रेसला किती संधी दिली जाणार? याबाबत स्पष्टता नाही. त्यामुळे शहरातील सर्व १७ प्रभागांसह नगराध्यक्षपदाची निवडणूक लढविण्याची तयारी केली आहे. तालुकाध्यक्ष प्रदीप मांजरेकर हे आमचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार असणार आहेत. काँग्रेस पक्षाला आम आदमी पक्षानेही पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे तिसरी आघाडी करून निवडणूक लढविण्याचीही आमची तयारी आहे.’
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.