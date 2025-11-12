‘पॅक हाऊस’साठी ८० टक्के कर्जपुरवठा
मनीष दळवी ः जिल्हा बॅँकेतर्फे शेतकऱ्यांना आवाहन
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. १२ ः पॅक हाऊस उभारण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या ८० टक्केपर्यंतचा कर्जपुरवठा सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेकडून केला जाईल. यासाठी शेतकऱ्यांनी आपला प्रस्ताव लवकरात लवकर बँकेच्या नजीकच्या शाखेत सादर करावा, असे आवाहन बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी केले आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या प्रधान कार्यालयात अध्यक्ष दळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीला जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाग्यश्री नाईकनवरे तसेच जिल्ह्यातील शेतकरी उपस्थित होते. या सभेमध्ये एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान २०२५-२६ अंतर्गत काढणी पश्चात व्यवस्थापन घटकांतर्गत ''फार्म गेट पॅक हाऊस''च्या सुधारित मार्गदर्शक सुचनांमधील बांधकाम आराखड्यामध्ये जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात पडणारा पाऊस, जिल्ह्यातील स्थानिक, भौगोलिक परिस्थितीनुसार आवश्यक असणाऱ्या बदलांबाबत चर्चा करण्यात आली. फार्म गेट पॅक हाऊसच्या मार्गदर्शक सुचनांमधील आवश्यक बदलांबाबत उपस्थित शेतकऱ्यांनी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना निवेदन सादर केले.
त्यानुसार मार्गदर्शक सुचनांमध्ये आवश्यक बदल करण्याबाबत संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांच्याकडे प्रस्ताव सादर केला असल्याची माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी दिली. तसेच अध्यक्ष दळवी यांनी, आवश्यक बदल होईपर्यंत शेतकऱ्यांच्या अर्जांना मुदतवाढ मिळण्याबाबत वरिष्ठ कार्यालयास कळविण्यासाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना सूचना दिल्या. याविषयी आपल्या स्तरावरून देखील पालकमंत्र्यांना लेखी निवेदन देऊन पाठपुरावा करणार असल्याचे दळवी यांनी सांगितले. आवश्यक पॅक हाऊस उभारण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या ८० टक्केपर्यंतचा कर्जपुरवठा बँकेकडून केला जाईल. यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या माहितीसह प्रस्ताव लवकरात लवकर बँकेच्या नजीकच्या शाखेत सादर करावेत. अधिक माहितीसाठी बॅंकेच्या प्रधान कार्यालयामधील नोडल ऑफिसर आनंद टेमकर यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन दळवी यांनी केले.
