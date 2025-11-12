गुहागर-महाविकास आघाडीची गुहागरमधील पहिली यादी जाहिर
‘महाविकास’ची गुहागरमधील पहिली यादी जाहीर
नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार दोन दिवसांत; महायुतीचा निर्णय मात्र गुलदस्त्यात
सकाळ वृत्तसेवा
गुहागर, ता. १२ : नगरपंचायत निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरवात झाली आहे; मात्र गेले दोन दिवस एकही उमेदवारी अर्ज दाखल केला झालेला नाही; मात्र महाविकास आघाडीतर्फे आमदार भास्कर जाधव यांनी पहिली १२ जणांची यादी जाहीर केली. त्यामध्ये आठ महिलांचा समावेश आहे; मात्र नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार दोन दिवसांत जाहीर केला जाणार आहे.
उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरवात झाली असली, तरीही महाविकास आघाडी आणि महायुतीकडून उमेदवारी अर्ज कुणीही भरलेले नाहीत. गुहागरमध्ये नगराध्यक्षपदासाठी महायुतीकडून कोणाला संधी मिळणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे तसेच महाविकास आघाडीकडूनही कोणाला संधी दिली जाणार, याबाबतही उत्सुकता होती; मात्र गुहागर नगरपंचायतीच्या उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर करून आमदार भास्कर जाधव यांनी प्रचाराचे रणशिंग फुंकले आहे. उर्वरित नगरसेवकांची आणि नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारांची यादी येत्या दोन दिवसांमध्ये जाहीर होणार आहे.
महाविकास आघाडीने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेलाही सोबत घेतले असून, गुहागर नगरपंचायतीसाठी मनसेला दोन जागा सोडण्यात येणार असल्याचे समजते. उर्वरित जागेत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट आणि काँग्रेस यांना दिल्या जाणार आहेत. यासंदर्भात चर्चा सुरू असून, दोन दिवसांत त्यावर निर्णय होईल, असे आमदार जाधव यांनी सांगितले.
चौकट
पहिल्या बारा जणांच्या यादीमध्ये...
जाहीर झालेल्या पहिल्या बाराजणांच्या यादीमध्ये सतीश शेट्ये वॉर्ड क्र. ३, रिद्धी घोरपडे वॉर्ड क्र. ४, कोमल जांगली वॉर्ड क्र. ५, निशा शेट्ये वॉर्ड क्र. ७, प्रगती वराडकर वॉर्ड क्र. ८, रिया गुहागरकर वॉर्ड क्र. ९, वैशाली मालप वॉर्ड क्र. १०, रूपा खातू वॉर्ड क्र. १२, राज विखारे वॉर्ड क्र.१६, रिया मोरे वॉर्ड क्र. १७ यांचा समावेश आहे.
