सीमा मठकर आज अर्ज दाखल करणार
04024
सीमा मठकर आज अर्ज दाखल करणार
ठाकरे शिवसेना ः सावंतवाडीत महाविकाससाठी प्रयत्न सुरुच
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १२ ः ठाकरे शिवसेनेच्या माध्यमातून सावंतवाडी पालिकेच्या नगराध्यक्ष पदाच्या जागेसाठी उद्या (ता. १३) सीमा मठकर यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी माजी खासदार विनायक राऊत, संपर्कप्रमुख अरुण दुधवडकर, माजी आमदार वैभव नाईक यांच्या उपस्थितीत त्यांचा पक्षप्रवेशाचा कार्यक्रम होणार असल्याची माहिती विधानसभा प्रमुख रुपेश राऊळ यांनी दिली. सावंतवाडी शहराचा विकास डोळ्यासमोर ठेवून ही निवडणूक आम्ही महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून लढवण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. तशा प्रकारचे प्रयत्न शेवटपर्यंत राहणार असून, पूर्ण ताकदीनिशी या निवडणुकीला सामोरे जाण्याची तयारी सुरू असल्याचेही श्री. राऊळ यांनी स्पष्ट केले.
सरसंघटक निशांत तोरस्कर यांच्या संपर्क कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी माजी नगरसेवक उमेश कोरगावकर, शब्बीर मणियार, समीरा खलील, आशिष सुभेदार, कृतिका कोरगावकर आदी उपस्थित होते. श्री. राऊळ म्हणाले, ‘‘येथील पालिका निवडणुकीत ठाकरे शिवसेना पक्ष ताकदीने उतरला आहे. महाविकास आघाडीसाठी प्रयत्न सुरू आहे. तशा प्रकारची बोलणी सर्व घटक पक्षांची झाली आहे. लवकरच या संदर्भातही निर्णय होणार आहे. वरिष्ठ पातळीवर त्या-त्या पक्षाच्या नेत्यांकडूनही आघाडीबाबत चर्चा आणि प्रयत्न सुरू आहेत. यामध्ये निश्चित यश येईल, अशी आशा आहे. परंतु, उद्या ठाकरे शिवसेनेकडून नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार म्हणून मठकर यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी येथील श्रीराम वाचन मंदिरमध्ये माजी खासदार विनायक राऊत, संपर्कप्रमुख अरुण दुधवडकर तसेच माजी आमदार वैभव नाईक यांच्या उपस्थितीत त्यांचा पक्षप्रवेश होणार आहे.’
ते पुढे म्हणाले, ‘मठकर यांचे सावंतवाडी शहराशी नातं आहे. माजी आमदार (कै.) जयानंद मठकर यांचा वारसा त्यांना लाभला आहे. तसेच महाविकास आघाडीचेही घटक पक्ष त्यांच्यासोबत राहतील. सावंतवाडी शहराचा विकास करण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. शहरासाठी योगदान देण्यावर आमचा भर आहे. आमच्याकडे निष्ठावंत कार्यकर्ते आहेत. महाविकास आघाडीची साथ आहे. त्यामुळे प्रवेशाच्या रांगा लावायची आवश्यकता नाही.’
---------------
जागा वाटपावरुन बंडखोरी होणार नाही
साक्षी वंजारी या काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्षा आहेत. त्यांचा पक्ष त्यांच्या मागणीवर निर्णय घेईल. महाविकास आघाडीतून मठकर का हव्यात? यासाठीची चर्चाही आम्ही केली आहे. उद्या महाविकास आघाडी झाल्यास जागा वाटपावरून आमच्यामध्ये कोणतीही बंडखोरी होणार नाही. आमच्या कार्यकर्त्यांना आम्ही योग्य तो न्याय देऊ. इतर पक्षाप्रमाणे आमच्याकडे भांडण नाहीत. एकदिलाने निवडणूकीला सामोरे जाऊ, असेही श्री. राऊळ यावेळी म्हणाले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.