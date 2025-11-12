आईचा खून प्रकरणातील आरोपी मुलाला जामिन
आईच्या खून प्रकरणातील
संशयित मुलाला जामिन
रत्नागिरी, ता. १२ ः शहरालगतच्या नाचणे-शांतीनगर येथे आईचा खून केल्याचा आरोपातील संशयिताची न्यायालयाने २५ हजारांच्या जातमुचलक्यावर जामिनावर मुक्तता केली. अनिकेत शशिकांत तेली ( रा. शांतिनगर, नाचणे-रत्नागिरी) असे संशयिताचे नाव आहे. मागील दोन महिन्यापासून कारागृहात असलेल्या अनिकेत याने जामिनासाठी सत्र न्यायालयापुढे अर्ज दाखल केला होता. गुन्ह्यातील महितीनुसार अनिकेत हा त्याची आई व आजी यांच्यासोबत नाचणे-शांतीनगर येथील घरी वास्तव्य करत होता. २५ ऑगस्टला रात्री अनिकेतने चाकूने झोपेत असलेल्या आई पूजा तेली (वय ५०) हिचा गळा चिरून खून केला तसेच त्याने स्वतःच्या हातावर वार करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला, अशी नोंद शहर पोलिस ठाण्यात करण्यात आली होती.
