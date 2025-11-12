जिल्ह्यात उद्यापासून सहकार सप्ताह
जिल्ह्यात उद्यापासून सहकार सप्ताह
जिल्हा बॅँकेचे आयोजन ः सहकाराशी संबंधित विविध विषयांवर चर्चासत्र
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. १२ ः सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व सिंधुदुर्ग जिल्हा सहकारी मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने १४ ते २० नोव्हेंबर या कालावधीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये विविध ठिकाणी सहकार सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
या मेळाव्यातून सहकाराशी संबंधित महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चासत्र आयोजित करण्यात आली आहेत. सहकार चळवळ जिल्ह्यात अधिकाधिक बळकट करण्यासाठी भर दिला जाणार असून, सहकार सप्ताहाचा मूळ उद्देश ग्रामीण व शहरी भागात सामाजिक ऐक्य आर्थिक विकासाला चालना देणे, शेतकरी, महिला, युवक, लघु व्यापारी, ग्राहक, विविध आर्थिक स्तरातील लोकांना सहकाराच्या माध्यमातून सक्षम करणे हा आहे. या सहकार सप्ताहाचे उद्घाटन सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी यांचे अध्यक्षतेखाली, सहकार क्षेत्रातील ज्येष्ठ व सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे माजी अध्यक्ष आर. टी. मर्गज यांच्याहस्ते शुक्रवारी (ता. १४) सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या प्रधान कार्यालयात होणार आहे.
या सहकार मेळाव्यांचे आयोजन १५ नोव्हेंबरला देवगड, कणकवली व वैभववाडी तालुक्यांचा सहकारी मेळावा देवगड तालुका सहकारी खरेदी-विक्री संघ लि. यांच्या जामसंडे येथील कार्यालयात सकाळी १०.३० वाजता, १६ ला दोडामार्ग तालुक्याचा सहकारी मेळावा कळणे हायस्कूल, कळणे येथे सकाळी १०.३० वाजता, १७ ला सावंतवाडी तालुक्याचा सहकारी मेळावा कोलगाव विकास सेवा सोसायटी कोलगाव येथे सकाळी १०.३० वाजता, १८ ला कुडाळ तालुक्याचा सहकारी मेळावा कुडाळ तालुका खरेदी-विक्री संघ, कुडाळ येथे सकाळी १०.३० वाजता, १९ ला वेंगुर्ले तालुक्याचा सहकारी मेळावा स्वयंमेश्वर प्रा.सा.वि.का.स सेवा सोसायटी, वेंगुर्ले येथे सकाळी १०.३० होणार आहे. सहकार सप्ताहाचा समारोप २० नोव्हेंबरला मालवण येथील जानकी हॉटेल, कुंभारमाठ येथे सकाळी १०.३० वाजता होणार आहे. या सप्ताहात जिल्ह्यातील सहकारातील कार्यरत सर्व संस्थांनी सहभाग घेऊन हा उत्सव यशस्वी करावा, असे आव्हान जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी, सिंधुदुर्ग जिल्हा सहकारी मंडळाचे अध्यक्ष गजानन सावंत यांनी केले आहे.
