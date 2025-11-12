संगमेश्वर-दुचाकीच्या धडकेने गाय जागीच ठार
दुचाकीच्या धडकेने
गाय जागीच गतप्राण
धामणीजवळ अपघात ः जखमी सातारचे
संगमेश्वर, ता. १२ ः मुंबई - गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील धामणी येथे भरधाव दुचाकीस्वारांनी धडक दिल्याने गाय जागीच गतप्राण झाली, तर दुचाकींवरील दोघे गंभीर जखमी झाले. अपघात मंगळवारी रात्री आठच्या सुमारास घडला. योगेश रामदास चव्हाण (वय ३०, मूळ सातारा, सध्या रा. वांद्री), रोहित मोहन चव्हाण (२५, सातारा, सध्या रा. वांद्री) अशी गंभीर जखमींची नावे आहेत.
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरून संगमेश्वरच्या दिशेने योगेश रामदास चव्हाण, रोहित मोहन चव्हाण दुचाकीवरून येत असताना धामणी येथील अथर्व क्लिनिकच्या समोर रस्त्यावर अचानक गाय आडवी आल्याने दुचाकीस्वार घाबरून गेला. दुचाकीवरील नियंत्रण सुटून दुचाकी थेट गाईला धडकली. यात दुचाकीस्वार रस्त्यावर आपटले. दुचाकीची धडक एवढी जबरदस्त होती की, गाय काही अंतरावर पडली व तेथेच गतप्राण झाली.
अपघाताची माहिती घटनास्थळी उपस्थित असलेल्यांनी दीपेश राऊत व सौरभ फटकरे यांना देताच त्यांनी रुग्णवाहिका त्या ठिकाणी नेऊन अपघातात जखमींना संगमेश्वर येथील ग्रामीण रुग्णालयात आणले. संगमेश्वरचे हेडकॉन्स्टेबल विनय मनवल, कॉन्स्टेबल लोखंडेही पोहोचले. दुचाकीवरील एका प्रवाशाच्या डोक्याला गंभीर दुखापत होऊन कानातून रक्तस्राव सुरू होता, तर दुसऱ्या प्रवाशालाही गंभीर दुखापत झाल्याने येथील डॉ. रिशप सिंग यांनी प्राथमिक उपचार करून दोघांनाही अधिक उपचारासाठी रत्नागिरी शासकीय रुग्णालयात नेण्याचा सल्ला दिला.
