गवाणेतील उदय आयरेंना कोकणरत्न पदवी जाहीर
कोकणरत्न पदवी
आयरे यांना जाहीर
तळेरे, ता. १४ ः गवाणे (ता.देवगड) येथील प्रख्यात पखवाज वादक उदय आयरे यांची स्वतंत्र कोकणराज्य अभियानतर्फे दरवर्षी दिल्या जाणाऱ्या मानाच्या ‘कोकणरत्न पदवी’ साठी निवड केली आहे. पखवाज वादनातील त्यांची चार दशकांहून अधिक काळाची साधना, राष्ट्रीय स्तरावरील सादरीकरणे, पुरस्कारांनी गौरवलेले कार्य आणि पखवाज शिक्षणक्षेत्रातील योगदान याची दखल घेऊन हा सन्मान जाहीर करण्यात आला आहे. तब्बल ३५ वर्षांपासून ते या क्षेत्रात आहेत. आज २०० पेक्षा अधिक विद्यार्थी त्यांच्याकडून पखवाज शिकत असून विरार, भांडुप, दहिसर आणि लालबाग येथे त्यांच्या पखवाज वर्गांची यशस्वीपणे धुरा त्यांनी सांभाळली आहे.
