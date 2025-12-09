पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भातील शैक्षणिक सहली कोकणात
समुद्रकिनाऱ्यांचे आकर्षण; गणपतीपुळे, दापोली आणि गुहागरात सर्वाधिक
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ९ : रत्नागिरी जिल्हा हा पर्यटनासोबत ऐतिहासिक बाबींसाठी प्रसिद्ध आहे. येथील समुद्रकिनारे आणि ऐतिहासिक स्थळी शैक्षणिक सहलीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांची गर्दी वाढत आहे. पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भातील विद्यार्थ्यांना समुद्राचे अधिक आकर्षण असते. त्यामुळे गणपतीपुळे, दापोली आणि गुहागर तालुक्यातील समुद्रकिनारे गर्दीने फुलून गेले आहेत.
विद्यार्थ्यांना ऐतिहासिक, पर्यटन स्थळांची माहिती मिळावी, सहलीच्या माध्यमातून त्यांना स्वावलंबी बनवता यावे या दृष्टिकोनातून शालेय सहली आयोजित केल्या जातात. राज्यभरातून अनेक शाळांच्या सहली सध्या रत्नागिरी जिल्ह्यात दाखल होत आहेत. यामध्ये डेरवण येथे उभारलेली शिवसृष्टी, गोवळकोटचा किल्ला, परशुरामाचे मंदिर यांसह गुहागर आणि दापोली तालुक्यातील गडकिल्ले, समुद्रकिनारे आणि ऐतिहासिक मंदिरांना भेटी दिल्या जात आहेत. या पर्यटनस्थळांवरील हॉटेल्स, दुकाने, छोटे व्यावसायिक आदींची आर्थिक उलाढालही वाढली आहे. अनेक ठिकाणी हॉटेल, कॉटेजेसमध्ये शालेय सहलींसाठी राहणे व जेवणाच्या किंमतींमध्ये सूटही दिली जात आहे.
शैक्षणिक सहलींसाठी नियमावली
गेल्या काही वर्षांत झालेल्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाच्या समुद्रकिनाऱ्यांवर जीवरक्षक तैनात करण्यात आले आहेत. सुरक्षेविषयक काळजी घेतली जात असली तरीही शैक्षणिक सहलींविषयीच्या नवीन नियमनावलीनुसार, विद्यार्थ्यांना समुद्राच्या पाण्यात जाण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही; मात्र समुद्रकिनाऱ्यावर फिरण्याचा आनंद घेण्यासाठी विद्यार्थी कोकणात येत आहेत.
छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास नव्या पिढीला कळावा यासाठी डेरवणची शिवसृष्टी उभारण्यात आली आहे. त्याला राज्यभरातील विद्यार्थी येऊन भेट देत आहेत. त्यातून महाराजांचा इतिहास नव्या पिढीला समजत आहे. चिपळूणला येणारे विद्यार्थी संगमेश्वरमधील संभाजी महाराजांच्या स्मारकाची आवर्जून चौकशी करतात. तेथे कसे पोहोचता येईल, याची माहिती घेतात.
- समीर कोवळे, पर्यटक अभ्यासक, चिपळूण
